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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Serkan Yıldırım finale yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Paris 2024 Paralimpik Oyunları&#039;nda Serkan Yıldırım finale yükseldi

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında erkekler 100 metre T12 sınıfında milli sporcu Serkan Yıldırım, serisinde birinci olarak adını finale yazdırdı.

Atletizmde erkekler 100 metre T12 sınıfında milli sporcu Serkan Yıldırım, finale yükseldi

Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında erkekler 100 metre T12 sınıfında elemeler yapıldı.

Dünya Para Atletizm Federasyonunun (WPA) sınıflandırma durumunu inceleme altına alması kararına karşı Alman mahkemesinde itiraz ederek oyunlarda mücadele etme hakkını elde eden ve bugün yarışlara tekrardan dahil olan Serkan Yıldırım, başarılı bir eleme geçirdi.

Serisini 10.89'luk zamanıyla birinci bitiren Serkan, finale kaldı. Genel sıralamada da ikinci olan milli sporcunun final yarışı yarın TSİ 22.08'de koşulacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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