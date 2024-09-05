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Halter Paralimpik Oyunları için 10 ağırlık kategorisinde sporcu alıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Halter Paralimpik Oyunları için 10 ağırlık kategorisinde sporcu alıyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Halter Paralimpik Oyunları, her yıl büyük bir heyecan ve rekabetle gerçekleşiyor. 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda para halter sporunda toplamda 10 farklı ağırlık kategorisinde sporcular mücadele ediyor.

Türkiye'nin gururu milli para haltercisi Nazmiye Muratlı, kadınlar 45kg mücadelesinde sergilediği 108kg'lık kaldırışla Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı. 

Halter Paralimpik Oyunları için 10 ağırlık kategorisinde sporcu alıyor - 1. Resim

Bir diğer önemli başarıyı ise milli para haltercimiz Abdullah Kayapınar elde etti. Erkekler 49kg kategorisinde 180kg'lık kaldırışıyla kariyerinin en iyi performansını sergileyen Kayapınar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ikinci oldu. 

Halter Paralimpik Oyunları için 10 ağırlık kategorisinde sporcu alıyor - 2. Resim

HALTER PARALİMPİK OYUNLARI NELERDİR?

Halter Paralimpik Oyunları, engellilik durumuna göre belirlenmiş kriterlere sahip sporcuların yarıştığı bir spor dalı.

Para halter sporunda, sekiz uygun engel türünden biri veya birkaçına sahip sporcular yarışabilirler. Bu sporcular, erkekler ve kadınlar için belirlenen ağırlık kategorilerinde mücadele ederler.

Engel türleri arasında kas gücünün etkilenmesi, eklem hareket açıklığının etkilenmesi ve uzuv noksanlığı gibi durumlar yer alır.

Erkekler 49kg'dan başlayarak +107kg'ya kadar uzanan çeşitli kategorilerde yarışırken, kadınlar 41kg ile +86kg arası kategorilerde mücadele ediyor.

Halter Paralimpik Oyunları için 10 ağırlık kategorisinde sporcu alıyor - 3. Resim

HALTER PARALİMPİK OYUNLARI 2024 NE ZAMAN?

Türkiye, 2024 Yaz Paralimpik Oyunları için Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos - 8 Eylül 2024 tarihleri arasında yarışıyor. 8 Eylül'e kadar sürecek para halter müsabakaları dünya genelinden sporcuların katılımıyla büyük bir organizasyon halinde gerçekleşecek.

Halter Paralimpik Oyunları için 10 ağırlık kategorisinde sporcu alıyor - 4. Resim

PARA HALTER ENGEL TİPLERİ NELERDİR?

Para halterde yarışmaya uygun engel tipleri şunlardır: kas gücünün etkilenmesi, eklem hareket açıklığının etkilenmesi, uzuv noksanlığı, bacak uzunluğunda farklılık, boy kısalığı, hipertoni, ataksia ve atetoz.

Halter Paralimpik Oyunları için 10 ağırlık kategorisinde sporcu alıyor - 5. Resim

TÜRKİYE'NİN PARALİMPİK OYUNLARINDAKİ MADALYALARI

Fransa'nın başkenti Paris'teki Paralimpik Oyunları'nın bitmesine 3 gün kala Türkiye, toplamda 16 madalyaya ulaştı ve Tokyo 2020'deki madalya sayısını geçti.

Türkiye, şu ana kadar 2 altın, 8 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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