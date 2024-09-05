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Olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte çirkin saldırı! Tokat attı, tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli&#039;ye trafikte çirkin saldırı! Tokat attı, tutuklandı
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, trafikte çirkin bir saldırıya uğradı. Yol verme tartışması sonrası Sürmeneli'ye tokat atan kamyon sürücüsü tutuklandı.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Trabzonlu milli boksör Busenaz Sürmeneli'yle trafikte tartışan ve tokat atan kamyon sürücüsü tutuklandı.

Olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte çirkin saldırı! Tokat attı, tutuklandı - 1. Resim

Alınan bilgiye göre, önceki akşam İskenderpaşa Mahallesi Devlet Sahil Yolu Ganita mevkiinde otomobiliyle seyir halinde olan milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye (26) arkasından gelen 61 KS 409 plakalı kamyonetin sürücüsü S.K. (46) sollamak istedi.

Olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte çirkin saldırı! Tokat attı, tutuklandı - 2. Resim

YOL VERME TARTIŞMASI SONRASI...

Yoğun yağış nedeniyle su birikintilerinin de olduğu yolda Sürmeneli'nin ağır ilerlemesi nedeniyle S.K., 'yol verme' tartışması nedeniyle Sürmeneli'nin otomobilinin önüne kırdı.

Olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte çirkin saldırı! Tokat attı, tutuklandı - 3. Resim

Duran aracından inen S.K. iddiaya göre, Busenaz Sürmeneli'ye bu sırada tokat attı. Milli boksöre küfrettiği de öne sürülen şüpheli, kamyonetiyle daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte çirkin saldırı! Tokat attı, tutuklandı - 4. Resim

Busenaz Sürmeneli'nin ihbari üzerine harekete geçen polis ekipleri söz konusu şahsı Pelitli mahallesinde yakalayarak gözaltına alırken, hakkında birçok suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli şahsın ruhsatsız silahına da el konuldu.

Olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte çirkin saldırı! Tokat attı, tutuklandı - 5. Resim

S.K., polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği Trabzon Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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