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Yunan basını ikili zirveyi hazmedemedi: Atina'nın adını bile anmadılar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yunan basını ikili zirveyi hazmedemedi: Atina&#039;nın adını bile anmadılar
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Erdoğan-Sisi görüşmesi dünyada geniş yankı buldu. Arap dünyası buluşmaya sevinirken Yunan basını “Bizim için endişe verici”, “Atina’nın adını bile anmadılar”, “Mısır, Türkiye’nin Afrika’daki gücünü kabul ediyor” başlıklarını attı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin Türkiye’ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret dünya çapında yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sisi’nin önemli anlaşmalara imza koyduğu belirtilen haberlerde, “Yeni bir dönem başlıyor” vurgusu yapıldı.

Agence France-Presse (AFP): Önce Kahire’de sonra Ankara’da iki lider yepyeni bir sayfa açtı, yeni bir dönemi başlattı.

Associated Press (AP): İki lider “yeni bir dönemin başladığını” açıkladı.

France24: Türkiye ve Mısır’ın Gazze konusunda ortak bir tavır benimsedi. İsrail’in saldırıları iki ülkeyi birbirine yaklaştırdı.
Times Of İsrael: İki ülke ilişkileri yumuşattı. Ticaret, savunma, sağlık, enerji ve çevre konuları dâhil olmak üzere her alanda anlaşmalar imzalandı.

Kathimerini: Libya’da Mısır ve Türkiye arasında ortaya çıkan anlayış Atina için endişe verici gelişmeleri işaret ediyor. Sisi, Türkiye’nin Libya’daki gücünü ve varlığını kabul ediyor.

Protothema: İki lider 17 önemli anlaşmaya imza koydu. Anlaşmalar Atina’yı rahatsız etti. Bölgede Türkiye’nin eli şimdi daha güçlendi.

Zirvede Atina’nın adı bile geçmedi.

Şarkul Avsat: Türkiye-Mısır arasında başlayan yeni dönem, Gazze’den Afrika Boynuzu’na kadar bütün bölgeyi etkisi altına alacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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