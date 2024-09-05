Sisi'nin Türkiye ziyaretini en çok onlar konuştu! Dünya basınında "Yeni bir sayfa" mesajı

Dün Ankara'da tarihi bir gün yaşandı. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 12 yıl aranın ardından bir ilke imza atarak Türkiye'ye geldi. Sisi ve Erdoğan'ın görüşmesi, imzalanan 17 anlaşma ise dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 12 yıl aranın ardından ilk kez Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanan Sisi, önemli mesajlar verdi.

MISIR İLE 17 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantı sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi huzurunda iki ülke arasında 17 anlaşma imzalandı. Türkiye adına anlaşmaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi onuruna akşam yemeği verdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı yemeğe iki ülke heyetleri de katıldı. Günübirlik ziyaret sonrasında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi taşıyan uçak, saat 19.19'da Ankara'dan hareket etti. Cumhurbaşkanı Sisi'yi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve üst düzey yetkililer yolcu etti.

SİSİ'NİN TÜRKİYE ZİYARETİ DÜNYA BASININDA

Bu gelişmeler dünya basınında da büyük yankı uyandırdı. Gazeteler daha çok Mısır ve Türkiye arasında yeni bir sayfanın açıldığına dikkat çekti. Agence France-Presse haber ajansı iki liderin Şubat ayında Kahire'de, dün de Ankara'da gerçekleştirilen zirve sonrası ilişkilerinde 'yeni bir sayfa' açtığını belirtti.

İMZALANAN ANLAŞMALAR MERCEK ALTINDA

Associated Press ise Erdoğan'ın Sisi'yi Ankara'daki havalimanında karşıladığına dikkat çekti. Katar merkezli Al Jazeera ziyaretin 12 yıl sonra bir ilk olduğunu vurguladı. Sisi'nin "Türkiye ziyaretim ekonomik ve ticari ilişkilerde yeni bir aşamaya öncülük ediyor” ifadelerine dikkat çeken haberde iki ülke arasında 17 anlaşmanın imzalandığı belirtildi.

"GERGİN DEVAM EDEN İLİŞKİLER YUMUŞADI"

Times of Israel gazetesinde söz konusu ziyaretle iki ülke arasında gergin devam eden ilişkilerin yumuşamasına dikkat çekildi. Middle East Eye, Sisi'nin Türkiye ziyaretinde 200 milyon dolarlık yatırım anlaşması imzalandığına ve "Erdoğan ve Sisi'nin bizzat katıldığı etkinlikte, yıllardır süren anlaşmazlıklar ve bozulan ilişkilerin ardından yeni bir dönemin başlangıcı birlikte kutlandı." ifadelerine yer verildi.

YUNANİSTAN ERDOĞAN-SİS ZİYARETİNDEN RAHATSIZ

Yunan medyasından Kathimerini gazetesi ise Mısır ile Türkiye arasındaki yakınlaşmanın en kritik boyutunun ekonomik olduğunu belirtti. Haberde, "Libya'da Mısır ve Türkiye arasında ortaya çıkan anlayış Atina için belki de en endişe verici gelişme. Çünkü yakın zamana kadar taban tabana zıt kamplarda yer alan Ankara ve Kahire, iletişim ve anlayış kanalları açmaya çalışıyor gibi görünüyor" denildi.