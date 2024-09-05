Cumhurbaşkanı Erdoğan "Mecbur değiliz" demişti... Vatandaşlardan AB üyeliğine destek azaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB ve Şangay üyeliğine dair çıkışının ardından yapılan bir araştırma vatandaşların yüzde 58,7'sinin AB üyelik sürecini durmasını istediğini ortaya çıkardı. Vatandaşların yüzde 64,1'inin ise "Türkiye, Şangay İşbirliği Teşkilatı'na üye olsun" talebi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde AB üyelik sürecine ilişkin yaptığı açıklama gündem oldu.

Erdoğan'ın gündem olan konuşmasında şu ifadeler yer almıştı:

Türkiye, Doğu ve Batı ile ilişkilerini eş zamanlı bir şekilde geliştirirse güçlü, müreffeh, itibarlı ve etkin bir ülke olabilir. Bunun dışında her yol Türkiye'ye fayda değil, zarar verir, denklem dışına atar. Dolayısıyla biz birilerinin iddia ettiği gibi Avrupa Birliği ile Şangay İşbirliği Teşkilatı arasında bir tercih yapmak mecburiyetinde değiliz. Tam aksine, hem bunlarla hem de diğer kuruluşlarla ilişkilerimizi 'kazan-kazan' temelinde geliştirmek durumundayız.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Areda Survey Türkiye genelinde 1370 kişinin katıldığı dikkat çeken bir araştırmaya imza attı.

Araştırmaya göre, 2022’de Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne dahil olması gerektiğini düşünenler yüzde 48,6 iken bu oran 2024’de yüzde 45,2’ye düşüyor. Ayrıca yüzde 51,4’ü 2022’de AB üyeliğini desteklemezken bu oran 2024’te yüzde 54,8’e yükseliyor.

"VATANDAŞ AB ÜYELİĞİNİ İSTEMİYOR"

Araştırmada katılımcılara “Türkiye’nin gelecekte AB ile ilişkilerini nasıl sürdürmesi gerektiğini düşünüyorsunuz?” sorusu da yöneltiliyor. Toplumun yüzde 58,7’si, Türkiye’nin daha bağımsız olması gerektiğini ve AB üyelik sürecini tamamen durdurması gerektiğini söylüyor. Yüzde 31,7’si Türkiye-AB ilişkilerinin daha yakın iş birliği seviyesine çıkartılarak üyelik sürecinin hızlandırması gerektiği yönünde görüş belirtiyor. Yüzde 9,6’sı ise, mevcut ilişki biçiminin korunması gerektiği kanaatinde.

AB YERİNE ŞANGAY

Halkın yüzde 64,1’i Avrupa Birliği’ne alternatif olarak Türkiye’nin, Çin-Rusya-Kırgızistan-Tacikistan-Kazakistan-Özbekistan-Hindistan-Pakistan-İran’dan oluşan Şangay İşbirliği Teşkilatı’na üye olması gerektiğini düşünüyor.

Bu oranın 2022’de yüzde 38,6 olması ve 2024’de yüzde 64,1’e kadar yükselmesi, araştırmanın en dikkat çeken verilerinden. 2022’de Şangay İşbirliği Teşkilatı’na Türkiye’nin üye olmaması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 61,4 iken 2024’te yüzde 35,9’a kadar düştüğü gözlemleniyor.