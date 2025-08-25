The National Interest’ten çarpıcı analiz: Türk füzesi yeni bir çağ başlattı

Amerikan dergisi The National Interest, Türkiye’nin Hisar-D RF füzesiyle savunmada ezber bozduğunu yazdı. Hisar-D RF'nin teknik gücü, sahadaki başarısı ve bölgesel dengeleri değiştirecek etkisi dünya medyasında geniş yankı uyandırdı.

KARADENİZ'DE NEFES KESEN TEST! HEDEF İHA HAVADA VURULDU

15 Ağustos’ta Karadeniz’de Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte, TCG İstanbul fırkateyninden fırlatılan Hisar-D RF füzesi, düşman saldırısını simüle eden bir insansız hava aracını tam isabetle vurmuştu.

Testte yerli MIDLAS Dikey Fırlatma Sistemi (VLS) kullanıldı. Roketsan, Aselsan, STM ve Havelsan’ın ortak çalışmasıyla tamamlanan atış, Türkiye’nin bağımsız savunma kapasitesini gözler önüne serdi.

Dergi, bu sistemin yeni nesil deniz hava savunmasında öncü rol oynadığını vurguladı:

"Hisar-D RF, kendisini zorlu bir hava savunma varlığı haline getiren etkileyici teknik özelliklere sahiptir. Füze, yüksek hızlı manevralara ve uzun menzile imkan tanıyan çift darbeli katı yakıtlı roket motoruyla güçlendirilmiştir. Operasyonel menzili 15 milden fazladır ve orta irtifa kabiliyetleri sayesinde farklı yükseklikteki hedefleri vurabilmektedir. Aktif RF arayıcı başlığı her türlü hava koşulunda, gece-gündüz çalışma olanağı sağlar ve doğru terminal hedefleme için radyo frekansı kılavuzluğu kullanır. Bu, Hisar ailesindeki kızılötesi varyantlarla tezat oluşturmakta ve elektronik karşı önlemlere karşı üstün performans sunmaktadır."

Özellikle orta menzilli, çift darbeli motor yapısı, aktif RF arayıcı başlığı ve gündüz-gece her koşulda çalışabilme yeteneği dikkat çekti.

Hisar-D RF, sabit kanatlı uçaklardan helikopterlere, seyir füzelerinden İHA’lara kadar geniş bir tehdit yelpazesine karşı etkili olacak şekilde geliştirildi.

SAVUNMADA YERLİ DALGA: MIDLAS VE HİSAR AYNI PLATFORMDA Füzenin konuşlandırıldığı TCG İstanbul’da kullanılan MIDLAS fırlatma sistemi, Türkiye’nin ilk yerli üretim füze lançeri olarak kayıtlara geçti. Sistem, farklı füze türlerini barındırabilmesiyle öne çıkıyor. Söz konusu entegrasyon, hem savunma sistemlerinin çeşitliliğini artırıyor hem de dışa bağımlılığı azaltıyor.

2007'DE BAŞLADI, 2025'TE ZİRVE YAPTI

Hisar-D RF'nin geliştirilmesi, 2007 yılında başlatılan T-LALADMIS programıyla temelleri atılan Hisar füze ailesine dayanıyor. Roketsan’ın füze tasarımını, Aselsan’ın ise sensör ve elektronik sistemleri üstlendiği proje yıllar içinde evrildi.

Hisar-A (alçak irtifa), Hisar-O (orta irtifa), Siper (yüksek irtifa) ve deniz versiyonu Hisar-D RF, Türkiye’nin katmanlı savunma stratejisinde kritik rol oynuyor.

YÜKSELEN GÜÇ: ETKİ ALANI SADECE SAVUNMAYLA SINIRLI DEĞİL

Yazar, "Hisar-D RF sistemi yalnızca bir savunma aracı değil, aynı zamanda Türkiye’nin jeopolitik caydırıcılığının da güçlü bir göstergesidir. Bu sistem, bölgedeki tüm askeri ve diplomatik denklemlerde Ankara'nın konumunu şekillendiren temel unsurlardan biri haline gelmiştir." dedi.