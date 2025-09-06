Yunanistan’ın F-35 hayali suya düştü: Pentagon’dan kötü haber

Yunanistan'ın büyük umut bağladığı F-35 savaş uçakları, beklenenden yıllar sonra teslim edilecek.

ABD Savunma Bakanlığı’nın denetim raporu, beşinci nesil savaş uçaklarının Block 4 versiyonuna geçişinin en az 2031'e kadar tamamlanamayacağını ortaya koydu.

Yunan basınının “sessizce kabul etmek zorunda kaldığı” gecikme, Atina'nın hava üstünlüğü planlarını ciddi biçimde sarsmış durumda. Daha önce 2029'da teslim edilmesi beklenen yükseltilmiş modeller, artık 2031'e kadar uzayan bir takvimle gündemde.

"YUNAN JETLERİ PİSTE İNEMEDEN ESKİYECEK"

Pentagon’a bağlı Hükümet Sorumluluk Ofisi’nin (GAO) yayınladığı raporda, F-35 Block 4 programının hem donanımsal hem yazılımsal olarak beklenen kabiliyetleri sunamayacağı belirtildi. Üstelik, yazılım paketlerinin hala “yarım” olduğu ifade ediliyor.

Yunanistan’ın ilk F-35 jetlerini 2030’da teslim alması planlanıyordu. Ancak üretim takvimi sürpriz şekilde uzatıldı. Şu an için jetlerin seri üretime geçişi ancak 2027 sonunda mümkün olabilecek.

Yunan envanterinde F-4 uçaklarının çok olduğunu ve bu uçakların oldukça eski olduğunu belirten Dendias: "Ya emekli edeceğiz, ya da satacağız, tabii satabilirsek. Blok 30 F-16'ları da satmak istiyoruz. Elbette F-35'leri aldık ama bunlar hem elimize ulaşmadı. Elbette F-35 savaş uçaklarını aldık ama hangi F-35'ler? bizim aldıklarımızın hepsi dördüncü nesilden kalma. Bu uçaklar henüz emekleme aşamasında yani beş değil dördüncü nesil, türünün en eski örneği. Elbette iyi bir savaş uçağı, bu uçakların gelişmesini beklemeliyiz ülke olarak bunlara ihtiyacımız var" demişti.

TÜRKİYE F-16V PROGRAMINDA HIZLA İLERLİYOR

Son gelişmeler, Türkiye'nin yerli savunma projeleri ve F-16V modernizasyon programıyla eş zamanlı olarak yaşandı. Ankara, milli muharip uçağı KAAN'ın test sürecinde ilerleme kaydederken, ABD’den onay alan F-16 modernizasyonuyla birlikte hava gücünü güncel tutmaya devam ediyor.

Yunanistan ise henüz envantere bile alınmamış F-35’ler için devasa bütçeler ayırmasına rağmen, en az 6 yıl daha uçaklara kavuşamayacak.

MOTORLAR BİLE YETİŞMİYOR

F-35’lerin güç yönetim sistemi ve F135 motor çekirdeği için planlanan yükseltmelerin de ertelendiği belirtildi. Rapora göre, bu bileşenlerin üretimi 2031'e kadar başlamayacak. “Bu gecikmeler, tüm yeteneklerin hizmete girişini daha da öteler” ifadeleriyle rapora yansıdı.

"KAAN 2028 YILI SONUNDA ENVANTERDE"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2028 yılı sonunda KAAN’ın Hava Kuvvetlerimize katılmasını planlıyoruz. Varsın birileri, ‘Yapamazsınız, başaramazsınız’ demeye devam etsin. Ne derseniz deyin, yaptık, gökle buluşturduk. Ne dediler? Kalorifer peteği, süpürge sapı. Kendi akıllarınca projelerimizle dalga geçtiler. Varsın birileri Türkiye’nin potansiyelini, Türk milletinin gücünü hafife alsın. Biz bunlara kesinlikle kulak asmayacağız.

Ne kifayetsiz muhterislerin ne de ülkemizin başarılarından rahatsız olan beşinci kol elemanlarının umutlarımızı kırmasına izin vermeyeceğiz. İman varsa irade varsa Allah’ın izniyle imkan da vardır. Buradan KAAN’ın ilk uçuşunu yapması sonrasında milletimizin sevincini paylaşan tüm siyasetçilere ülkem, milletim ve projeye hayat veren TUSAŞ mühendislerimiz adına teşekkür ediyorum."şeklinde konuşmuştu.