İspanya LaLiga'da Real Madrid, Kylian Mbappe'nin Cristiano Ronaldo'nun rekorunu egale ettiği maçta Sevilla'yı 2-0 mağlup etti ve üst üste ikinci mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 72 dakika süre aldı.

İspanya LaLiga'nın 17. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Sevilla'yı 2 golle geçerek zirve takibini sürdürdü.

Santiago Barnebeu'da oynanan mücadeleyi Real Madrid, Jude Bellingham ve Kylian Mbappe'nin golleriyle 2-0 kazanmayı başardı.

MARCAO İHRAÇ EDİLDİ

Konuk ekip Sevilla'da Marcao, 68. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

ARDA 72 DAKİKA SÜRE ALDI

Real Madrid'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 72 dakika sahada kaldı.

MBAPPE, RONALDO'NUN REKORUNU EGALE ETTİ

Sevilla ağlarına gönderdiği penaltı golüyle bu yıl Real formasıyla 59 gole ulaşan Kylian Mbappe, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun eflatun beyazlılarda bir yılda attığı 59 gol rekorunu egale etti.

Sonucu belirleyen golü atan Fransız yıldız, idolü Cristiano Ronaldo'nun ikonik gol sevincini yaptı.

