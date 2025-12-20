Türkiye, enerjide attığı stratejik adımlarla küresel oyunu değiştirdi. 1 milyar dolarlık dev anlaşma ile dikkatleri üzerine çeken Ankara, Körfez sermayesinin yeni merkezi haline geldi. ABD basınına yansıyan değerlendirmelerde, BAE ve Suudi Arabistan’ın enerji yatırımları için Türkiye’de sıraya girdiği ifade edildi.

Türkiye, enerji alanında attığı adımlarla küresel dengeleri kendi lehine çevirdi.

ABD basınında yer alan değerlendirmelerde, Ankara’nın hem yenilenebilir hem de nükleer enerji hamleleriyle devler ligine yükseldiği öne çıkarıldı.

Körfez ülkelerinin, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın, enerji yatırımlarında Türkiye’yi merkeze aldığı tablo netleşti.

Türkiye 1 milyar dolarlık imzayı attı! BAE ve Suudi Arabistan sıraya girdi

BAE’DEN TÜRKİYE’YE 1 MİLYAR DOLARLIK İMZA

Birleşik Arap Emirlikleri’nin yenilenebilir enerji devi Masdar ile Türkiye arasında 1 milyar dolarlık dev bir anlaşma gündemde.

Al Monitor'da yer alan değerlendirmeye göre Niğde’de kurulması planlanan ve batarya depolama sistemini de içeren 1100 megavatlık güneş enerjisi santrali için görüşmelerde son aşamaya gelindi.

Proje, Körfez sermayesinin Türkiye’ye yönelişinde kritik eşik olarak görüldü.

SUUDİ ARABİSTAN DA TÜRKİYE HATTINDA

İddialara göre Sadece BAE değil, Suudi Arabistan da Türkiye’nin enerji vizyonuna güçlü ilgi gösteriyor.

Riyad merkezli ACWA Power’ın Karaman ve Sivas’ta toplam 2 gigavatlık projelerle Türkiye portföyünü genişletmesi bekleniyor. Deniz üstü rüzgar santralleri ve yeşil hidrojen üretimi gibi alanlar da masada yer alıyor.

"TÜRKİYE, KÖRFEZ’DEN AYRIŞTI, MERKEZ OLDU"

Enerji projelerinde Körfez ülkelerinin Türkiye’yi ayrı bir başlıkta konumlandırdığı dikkat çekiyor.

Ankara, sadece yatırım alan bir ülke değil, aynı zamanda bölgesel enerji dağıtım merkezi olarak öne çıkıyor. Al Monitor "Körfez sermayesi Türkiye’yi farklı bir kulvara taşıdı" yorumunda bulundu.

HEDEF 2035: 120 GİGAVAT KAPASİTE

Türkiye, 2035 yılına kadar rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesini dört kat artırarak 120 gigavata çıkarmayı hedefliyor.

Hedef doğrultusunda kamu ve özel sektörün toplam 108 milyar dolarlık yatırım yapması planlanıyor.

Körfez ülkeleri, bu büyük dönüşümde Türkiye’nin doğal stratejik ortakları arasında yer alıyor.

50 MİLYAR DOLARLIK TAAHHÜT SAHAYA İNDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023’te Körfez ülkelerine yaptığı ziyaretlerle başlayan diplomasi trafiği, somut sonuçlar üretmeye başladı.

BAE’nin Türkiye için açıkladığı 50 milyar dolarlık yatırım taahhüdünün yaklaşık yüzde 60’ının enerji projelerine ayrıldığı bilgisi paylaşıldı.

NÜKLEERDE ROTA GENİŞLİYOR

Türkiye, nükleer enerjide de portföyünü çeşitlendiriyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ardından ikinci santral için hazırlıklar hızlandı. ABD ve Güney Kore ile yeni ortaklık seçenekleri gündemde.

AVRUPA GERİDE KALDI

İngiltere merkezli Ember verilerine göre Türkiye, düşük karbonlu elektrik üretiminde Avrupa ortalamasını aştı.

Elektriğin yüzde 45’i düşük karbonlu kaynaklardan sağlanırken, rüzgar enerjisinin payı birçok Avrupa ülkesinin önüne geçti. Türkiye, bu performansla Avrupa enerji denkleminde öne çıkan aktörlerden biri haline geldi.

HAZAR’DAN AVRUPA’YA TÜRKİYE KORİDORU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazar Geçişli Boru Hattı’nın artık somut aşamaya geldiğini söyledi. Orta Asya’da üretilecek enerjinin Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması hedefleniyor. TANAP ve Bakü-Tiflis-Ceyhan hatları, bu stratejinin omurgasını oluşturuyor.

