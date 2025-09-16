Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Takı dükkanında şüpheli ölüm! Dükkandan gelen kokular gerçeği ortaya çıkardı

Takı dükkanında şüpheli ölüm! Dükkandan gelen kokular gerçeği ortaya çıkardı

3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Osmaniye Raufbey Mahallesi’nde takı aksesuarları satan bir dükkanda, iş yeri sahibi Melek K. ve Abdullah Y.’nin cansız bedenleri bulundu. Polis, olayın nedeni için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde takı aksesuarları satışı yapan bir iş yerinden gelen kötü kokular üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Olay yerine gelen ekipler, iş yeri sahibinin ailesinin yardımıyla dükkana girdi. İş yerinin arka kısmında depo olarak kullanılan bölümde iş yeri sahibi Melek K. ile Abdullah Y.'nin cansız bedeni bulundu.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

İddiaya göre Melek K.'ye ailesinin 3 gündür ulaşamadığı, Abdullah Y.'nin de cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

Melek K. ve Abdullah Y.'nin cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis, olayın nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı çalışma başlattı.

