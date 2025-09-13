17 Temmuz’dan beri kayıptı: Kanaldan İdan Eren’in cansız bedeni çıktı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, 17 Temmuz 2025’ten bu yana kayıp olarak aranan 50 yaşındaki ve 5 çocuk babası İdan Eren’in cansız bedeni, sulama kanalında bulundu.
Sulama kanalında bir ceset gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri, itfaiye ve sağlık görevlileri yönlendirildi.
KANALDAN ÇIKAN CESET İDAN EREN’E AİT ÇIKTI
Çalışmalar sonucunda su içerisindeki ceset çıkarıldı. Yapılan kimlik tespitinde, cesedin yaklaşık iki aydır kayıp olan İdan Eren’e ait olduğu belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hayatını kaybeden Eren’in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri sonrası defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
