Yürüyüşte ceset buldular! 70 yaşındaki turistin feci ölümü

Yürüyüşte ceset buldular! 70 yaşındaki turistin feci ölümü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yürüyüşte ceset buldular! 70 yaşındaki turistin feci ölümü
Muğla'da Likya Yolu'nda yürüyüş yapan bir grup, kayalık alanda ceset buldu. Şahsın 70 yaşındaki Avustralyalı Irene Claire Dunn olduğu tespit edildi.

Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki tarihi Likya Yolu Boğaziçi Mahallesi Yediburunlar mevkiinde yürüyüş yapan bir grup, kayalık alanda ceset olduğunu fark etti.

Yürüyüşçülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Yapılan incelemede cesedin Avustralya uyruklu Irene Claire Dunn olduğu belirlendi. Ceset, UMKE ve JAK ekipleri tarafından bölgeye istasyon kurularak kayalık alandan çıkarıldı.

70 yaşındaki Avustralyalı Irene Claire Dunn’un ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

