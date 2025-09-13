Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rusya'da 7,4 şiddetinde deprem! Tsunami uyarısı verildi

Rusya'da 7,4 şiddetinde deprem! Tsunami uyarısı verildi

Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 111 kilometre doğusu olduğu belirtildi.

Açıklamada 39,5 kilometre derinlikte meydana gelen deprem için "7,4 şiddetinde" denildi.

VATANDAŞLARA TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Kamçatka Bölgesi Valisi Vladimir Solodov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgede meydana gelen depremin ardından uzmanların sosyal tesisleri ve konutları incelemeye başladığını belirterek, tüm hizmetlerin yüksek alarma geçirildiğini aktardı.

Bölgenin başkenti Petropavlovsk-Kamçatskiy şehrinde sarsıntıların 4-6 şiddetinde hissedildiğine dikkati çeken Solodov, "Tsunami tehdidi ilan edildi." dedi.

Solodov, vatandaşların Halaktırskiy Plajı ve diğer tsunami tehlikesi olan bölgelerde dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Rusya'da 7,4 şiddetinde deprem! Tsunami uyarısı verildi - 1. Resim

YIKIM VE CİDDİ HASAR YOK

Halihazırda yıkım veya ciddi hasar bilgisi bulunmadığını kaydeden Solodov, güncellenen verilere göre, depremin merkez üssündeki büyüklüğünün 7,7 olarak belirlendiğini de aktardı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 111 kilometre doğusu olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, depremin 39,5 kilometre derinlikte meydana geldiği, büyüklüğünün 7,4 olduğu aktarılmıştı.

Bölgede 30 Temmuz'da 8,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

