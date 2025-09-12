Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ege Denizi'nde korkutan deprem! Muğla'dan hissedildi

Ege Denizi'nde saat 18:56'da bir deprem meydana geldi. AFAD depremin Muğla'nın Datça ilçesinden de hissedildiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD verilerine göre saat 18:56'da yaşanan deprem Muğla'nın Datça ilçesinden de hissedildi.

Ege Denizi'nde korkutan deprem! Muğla'dan hissedildi - 1. Resim

Sarsıntı yerin 23.56 kilometre derinliğinde oluştu. 

