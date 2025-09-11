Ankara sallandı, Naci Görür uyardı: Bu zon 7’ye varan deprem üretebilir

Ankara, güne sallanarak uyandı. Sabah saat 08.24'te merkez üssü Kalecik ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, başkentlilerin panik olması neden oldu.

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, depremin ters fay nitelikli Çankırı Fay Zonu üzerinde gerçekleştiği bilgisini verdi.

"7'YE VARAN DEPREM ÜRETEBİLİR"

Paylaşımında, "Dağdemir-Kalecik/Ankara’da 4,1 sığ bir deprem oldu" diyen Görür, "Deprem ters fay nitelikli Çankırı Fay zonu üzerinde. Bu zon büyüklüğü 7’ye varan deprem üretebilir. Yaklaşık kuzey yönlü ve Kırşehir Masifinin batı sınırını oluşturuyor. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.