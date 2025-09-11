Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

- Güncelleme:
Ankara Kalecik'te saat 08.24'te büyüklüğü 4.1 olan bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Ankara bu sabah korkunç bir sarsıntıyla güne uyandı. Kalecik ilçesi 08.24'te büyüklüğü 4.1 olan depremle sallandı. 

AFAD'ın verilerine göre deprem, 11.08 derinliğinde gerçekleşti. 

Kandilli ise Dağdemir merkezli sarsıntının derinliğini 3.4 olarak duyurdu. Çevre illerden de hissedilen deprem korku ve paniğe neden oldu.

"OLUMSUZ DURUM YOK"

ABB Başkanı Mansur Yavaş, depremle ilgili şu paylaşımı yaptı:

 "Merkez üssü Kalecik yakınları olan ve Ankara’da da hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili tüm birimlerimiz görevlerinin başındadır. Şu an için herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir, gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREM 

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Balıkesir, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

