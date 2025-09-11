Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

Ankara bu sabah korkunç bir sarsıntıyla güne uyandı. Kalecik ilçesi 08.24'te büyüklüğü 4.1 olan depremle sallandı.

AFAD'ın verilerine göre deprem, 11.08 derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli ise Dağdemir merkezli sarsıntının derinliğini 3.4 olarak duyurdu. Çevre illerden de hissedilen deprem korku ve paniğe neden oldu.

"OLUMSUZ DURUM YOK"

ABB Başkanı Mansur Yavaş, depremle ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Merkez üssü Kalecik yakınları olan ve Ankara’da da hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili tüm birimlerimiz görevlerinin başındadır. Şu an için herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir, gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREM

