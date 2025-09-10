Tam havalar serinliyor derken... Meteoroloji uzmanı açıkladı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, 10 Eylül Çarşamba günü yaptığı açıklamalarla haftalık hava durumuna dair bilgi verdi.

Macit, hava sıcaklıklarının 11 Eylül 2025'ten itibaren yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerine çıkmasının beklendiğini kaydetti.

TAM HAVALAR SERİNLİYOR DERKEN...

Macit, sıcaklıkların hafta sonunda da batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında olmasının beklendiğini söyledi.

Yarın Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, Perşembe günü de Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini ifade eden Macit, "Hafta sonuna doğru yağışlı alan oldukça azalıyor. Sadece hafta sonunda Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklar var. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesini bekliyoruz" dedi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Ankara ve İstanbul'da bu hafta yağış beklenmediğini belirten Macit, sıcaklıkların Ankara'da 25 ila 26, İstanbul'da ise 27 ila 28 derecelerde seyredeceğini aktardı.

Macit, İzmir'de ise hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde devam edeceğini, sıcaklıkların 34 ila 35 derece civarında olacağını kaydetti.