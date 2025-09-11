Ankara'da son dakika korkutan bir deprem oldu! AFAD duyurdu
Gündem Haberleri / HABER MERKEZİ
Kaynak: HABER MERKEZİ- Güncelleme:
Ankara'da merkez üssü Kalecik ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD deprem sonrası son dakika verileri aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ankara'da merkez üssü Kalecik ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD sarsıntının saat 20:28'de yaşandığını bildirdi.
Deprem yerin 8.63 kilometre derinliğinde yaşandı.
Kaynak: HABER MERKEZİEditör: Sezer Doğru