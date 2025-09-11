Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara'da son dakika korkutan bir deprem oldu! AFAD duyurdu

Ankara'da merkez üssü Kalecik ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD deprem sonrası son dakika verileri aktardı. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ankara'da merkez üssü Kalecik ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD sarsıntının saat 20:28'de yaşandığını bildirdi.

Deprem yerin 8.63 kilometre derinliğinde yaşandı. 

