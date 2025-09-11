Ankara'da son dakika korkutan bir deprem oldu! AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ankara'da merkez üssü Kalecik ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD sarsıntının saat 20:28'de yaşandığını bildirdi.

Deprem yerin 8.63 kilometre derinliğinde yaşandı.