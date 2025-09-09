Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Pasifik'te 6,4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Pasifik'te 6,4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Pasifik&#039;te 6,4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Pasifik’te Korkutan Sarsıntı: Vanuatu açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini ve ardından tsunami uyarısı yapıldığını açıkladı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, 6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Vanuatu'nun güneydoğu açıklarında olduğu bildirildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

10 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Depremde henüz herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Vanuatu'da 17 Aralık 2024'te başkent Port Vila'nın 30 kilometre açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Sağanak Kırıkkale’yi vurdu: Yollar çamurla kaplandı, araçlar mahsur kaldı
