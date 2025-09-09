Pasifik'te 6,4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Pasifik’te Korkutan Sarsıntı: Vanuatu açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini ve ardından tsunami uyarısı yapıldığını açıkladı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, 6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Vanuatu'nun güneydoğu açıklarında olduğu bildirildi.
TSUNAMİ UYARISI YAPILDI
10 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Depremde henüz herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.
14 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Vanuatu'da 17 Aralık 2024'te başkent Port Vila'nın 30 kilometre açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve 14 kişi hayatını kaybetmişti.
