Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması! Başkan dahil 48 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma açıldı.

48 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediyesi'nde görevli kamu görevlileri ile bir kısım şahısların eylemleri delilleriyle tespit edildi.

Soruşturma kapsamında suça karıştıkları iddiasıyla 48 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

BELEDİYE BAŞKANI HASAN MUTLU GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu

BAŞKAN YARDIMCISI DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınan isimler arasında Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğulları da bulunuyor.

Öte yandan Bayrampaşa Belediyesi ile şüphelilere ait iş adresi ve evlerin olduğu 72 adreste ekiplerce arama yapılıyor.

HASAN MUTLU KİMDİR?

Hasan Mutlu, 1961 yılında Karabük'ün Safranbolu İlçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu İstanbul Fatih’te, liseyi ise İstanbul Vefa Lisesi’nde tamamladı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fizik ve Matematik Bölümü'nden mezun oldu. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim aldı.

Uzun yıllar eğitim sektöründe görev yapan Hasan Mutlu, evli ve üç çocuk babası.

2011 yılında CHP ilçe başkanlığı görevini yapan Mutlu, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Bayrampaşa Belediye Başkanı seçildi.