Can Holding soruşturması Tekfen Holding'e sıçradı! Hisselere el kondu, KAP açıklaması geldi 

Habertürk ve Show TV'yi de bünyesinde barındıran Can Holding'e dün sabah soruşturma başlatıldı.

"Suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık", "kara para aklama" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Habertürk ve Show TV'nin de aralarında bulunduğu 121 şirkete TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verildi.

Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma Tekfen Holding'e de sıçradı.

TEKFEN'DEKİ YÜZDE 17,56'LIK HİSSEYE EL KONDU

Dün soruşturmanın kendileriyle ilgisi olmadığını açıklayan Tekfen Holding, bugün KAP'a yeni bir açıklama yaptı. Can Holding'in Tekfen Holding'teki yüzde 17,56'lık hisselerine el konduğu belirtildi.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Tekfen Holding'ten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2022/77716 soruşturma sayılı dosyası kapsamında Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 11.09.2025 tarih ve 2025/7284 Değişik İş sayılı kararı ile;

Can Kültür Sanat ve Eğitim Kurumları A.Ş., KCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ve MCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin Şirketimiz sermayesinde sahip oldukları toplamı %17,56 oranındaki ortaklık paylarına 5549 sayılı yasa 17. Madde delaletiyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128 maddesi kapsamında el konulmasına karar verilmiş olduğuna dair 2025/7284 D.Is sayılı karar Şirketimiz tarafından 12 Eylül 2025 tarihinde tebliğ alınmıştır.

Söz konusu karar gereğince Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'ye bildirim yapılmıştır."