Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Can Holding soruşturması Tekfen Holding'e sıçradı! Hisselere el kondu, KAP açıklaması geldi 

Can Holding soruşturması Tekfen Holding'e sıçradı! Hisselere el kondu, KAP açıklaması geldi 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Can Holding soruşturması Tekfen Holding&#039;e sıçradı! Hisselere el kondu, KAP açıklaması geldi 
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Habertürk ve Show TV'yi de bünyesinde barındıran Can Holding'e açılan soruşturma başka bir holdinge daha sıçradı. Can Holding'in Tekfen Holding'teki yüzde 17,56'lık hissesine de el kondu. Konuyla ilgili Tekfen Holding'ten KAP açıklaması geldi. 

Habertürk ve Show TV'yi de bünyesinde barındıran Can Holding'e dün sabah soruşturma başlatıldı. 

"Suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık", "kara para aklama" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Habertürk ve Show TV'nin de aralarında bulunduğu 121 şirkete TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verildi. 

Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma Tekfen Holding'e de sıçradı.

Can Holding soruşturması Tekfen Holding'e sıçradı! Hisselere el kondu, KAP açıklaması geldi  - 1. Resim

TEKFEN'DEKİ YÜZDE 17,56'LIK HİSSEYE EL KONDU 

Dün soruşturmanın kendileriyle ilgisi olmadığını açıklayan Tekfen Holding, bugün KAP'a yeni bir açıklama yaptı. Can Holding'in Tekfen Holding'teki yüzde 17,56'lık hisselerine el konduğu belirtildi.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ 

Tekfen Holding'ten KAP'a yapılan açıklama şöyle: 

"Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2022/77716 soruşturma sayılı dosyası kapsamında Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 11.09.2025 tarih ve 2025/7284 Değişik İş sayılı kararı ile;

Can Kültür Sanat ve Eğitim Kurumları A.Ş., KCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ve MCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin Şirketimiz sermayesinde sahip oldukları toplamı %17,56 oranındaki ortaklık paylarına 5549 sayılı yasa 17. Madde delaletiyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128 maddesi kapsamında el konulmasına karar verilmiş olduğuna dair 2025/7284 D.Is sayılı karar Şirketimiz tarafından 12 Eylül 2025 tarihinde tebliğ alınmıştır.

 Söz konusu karar gereğince Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'ye bildirim yapılmıştır."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ön sipariş için geri sayım! İşte TOGG sedan T10F'in beklenen satış fiyatıFIFA'dan Türk kulübüne "6 puan silme" cezası! Eksi 30'a düştüler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şehir içi ulaşımda büyük rahatlık! Seyahat süresi 30 dakikadan 8 dakikaya düştü - EkonomiSeyahat süresi 30 dakikadan 8 dakikaya düştüTanesi 50, kilosu 5 bin lira! Dikenli bitkiden bin bir emekle üretiliyor, çare olmadığı hastalık yok - EkonomiTanesi 50, kilosu 5 bin liraVatandaşa sucuk diye neler yedirmişler neler! Bakanlık ifşa etti, bu markalardan uzak durun! - EkonomiVatandaşa sucuk diye neler yedirmişler neler!Son 14 yılın zirvesinde! Altına rakip oldu: Bu yıl yüzde 45'ten fazla kazandırdı - EkonomiSon 14 yılın zirvesinde! Altına rakip oldu16 ülkede hizmet veriyor! Dünyaca ünlü marka Türkiye pazarına giriş yaptı, ilk şube İstanbul'da açıldı - EkonomiDünyaca ünlü marka Türkiye'de ilk şubesini açtıTürkiye ekonomisi için kritik gelişme! Cari denge milyarlarca dolar fazla verdi - EkonomiMilyarlarca dolar fazla verdik
Sonraki Haber Yükleniyor...