Can Holding'in sahibi kim? Show TV ve Habertürk'ün sahibi Kemal Can'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu

Can Holding'in sahibi kim? Show TV ve Habertürk’ün sahibi Kemal Can'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Show TV ve Habertürk’ün bağlı olduğu Can Holding’e düzenlenen operasyon sonrası Can Holding'in sahibi merak konusu oldu. Özellikle Holding yöneticilerinden Kemal Can’ın gözaltına alınmasıyla beraber “Can Holding’in sahibi kim, Kemal Can kimdir?” soruları arama motorlarında sorgulatılıyor. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran Kemal Can'ın hayatı ve kariyerine dair ayrıntılar belli oldu.

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada  holding yöneticileri hakkında gözaltı kararı çıktı ve bu kapsamda bünyesindeki Habertürk ve Show TV’ye de el konuldu.

Medya dünyasında dikkat çeken bu gelişmenin ardından kamuoyunda en çok merak edilen sorular "Can Holding kimin?, Kemal Can kimdir? ” oldu.

CAN HOLDİNG'İN SAHİBİ KİMDİR?

Can Holding'in başında Kemal Can bulunmaktadır. Ayrıca Can Holding, Show TV, HaberTürk ve Bloomberg HT gibi kanalları bünyesinde bulunduruyor.

KEMAL CAN KİMDİR?

Kemal Can, 1973 yılında Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde doğdu. 2025 yılı itibarıyla 52 yaşındadır. Can Holding kurucusu Zamanhan Can’dan sonra bugün Kemal Can idaresinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Kemal Can, medya alanında dışındal; enerji, petrol, elektrik, eğitim ve otelcilik gibi birçok sektörde yatırımlar yaptı. Ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olarak görev yapıyor.

BLOOMBERG HT VE HT SPOR'UN SAHİBİ KİM?

Park Grubu’nun hisselerinin devretmesi üzerine Ciner Yayın Holding’in ismi Can Yayın Holding olarak değiştirildi.

Habertürk, Show TV,Bloomberg HT ve HT Spor gibi medya kuruluşlarının yönetiminde ise Kemal Can, Mehmet Kenan Tekdağ ve Mehmet Şakir Can vardır.

KEMAL CAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık, kara para aklama suçlarının işlendiği iddiasıyla operasyon başlatıldı. Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Holding bünyesinde faaliyet gösteren HaberTürk, Show TV ve toplam 121 şirkete el konuldu. Holdingin finansal ve hukuki faaliyetleri soruşturma kapsamında inceleniyor.

