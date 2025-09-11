Can Holding ile ortaklıkları var! Tekfen Holding'ten "soruşturma" açıklaması

Habertürk ve Show TV'yi de bünyesinde barındıran Can Holding'e bu sabah soruşturma başlatıldı.

"Suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık", "kara para aklama" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Habertürk ve Show TV'nin de aralarında bulunduğu 121 şirkete TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verdi. Bu gelişme sonrası Tekfen Holding'ten KAP'a bir açıklama geldi.

KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"11.09.2025 günü sabah 08:00 sularında basın yayın organlarında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; Can Holding ve bünyesindeki 121 şirketin malvarlığı değerlerine el konularak TMSF'nin kayyum olarak atandığı; ilgililer hakkında adli tedbir kararı verildiği ve bu konuda Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca basın açıklaması yapıldığı konusundaki haber ve gelişmelerden bilgi edinilmiştir.

CAN HOLDİNG İLE ORTAKLIKLARI

Son durum itibariyle Şirketimiz sermayesi içinde Can Grubu şirketlerinden Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ'nin %11.36; MCN Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin %4.48, KCN Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin %1.72 oranında payları olup, Can Grubu şirketlerinin Şirketimiz sermayesindeki pay oranları toplamı %17.56'dır.

TEKFEN HOLDİNG'E TEDBİR VEYA YAPTIRIM VAR MI?

Açıklamamız saati itibariyle; Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yukarıdaki basın açıklaması kapsamında söz konusu hisselere veya Şirketimiz tüzel kişiliğine uygulanan herhangi bir tedbir ve benzeri yaptırım bulunmamaktadır. Şirketimizin, yürütülen soruşturma kapsamında yer aldığına dair herhangi bir bilgi veya açıklama bulunmamaktadır.

Gelişmeler hakkında kamuoyuna derhal bilgi verilecektir."