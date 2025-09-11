Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye'de yastık altında ne kadar altın var? Vatandaş evinde servet tutuyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
QNB-Finansbank tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de 500 milyar dolarlık altın stoku bulunuyor. Bu altınların 363 milyar doları ise yastık altında.

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Altın yükseldikçe vatandaşın yönelimi de bu yönde artıyor. Türkiye'de yapılan bir araştırma vatandaşın altına verdiği önemi gözler önüne serdi. 

TÜRKİYE'DE NE KADAR ALTIN VAR? 

QNB-Finansbank tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de ne kadar altın olduğu ve bunun ne kadarının yastık altında olduğu ortaya çıktı. 

363 MİLYAR DOLARLIK ALTIN YASTIK ALTINDA 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, araştırmayla ilgili sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir detayı paylaştı. Kara, Türkiye'de 500 milyar dolarlık altın stoku bulunduğunu ve bunun 363 milyar dolarının ise yastık altında olduğunu söyledi. 

Kara, "QNB-Finansbank araştırmacıları Türkiye’de altın stokunun 4210 ton olduğunu tahmin ediyor. Değeri 500 milyar dolar. Bunun 363 milyar doları yastık altında." dedi. 

