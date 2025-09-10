Gram altın 5 Bin TL’ye koşuyor! İslam Memiş "sürpriz olmayacak" deyip rakam ve tarih verdi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak ons altının 45 yılın zirvesini, gram altının ise Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini gördüğünü söyledi.

Memiş, "Şu an itibarıyla gram altın 4 bin 910 lira, ons altın 3 bin 647 dolar seviyesinde. Artık 4 aylık tatil süreci altın için sona erdi. Eylül ayına hızlı başladı, muhtemelen kasım ayına kadar bu yükselişler devam edecek" dedi.

"EKONOMİK VERİ GÜNDEMİ YOĞUN"

Küresel piyasaların yoğun bir ekonomik veri ajandasıyla karşı karşıya olduğunu belirten Memiş, "Bugün ABD’de enflasyon verisi açıklanacak. Yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararlarını duyuracak. Önümüzdeki hafta ise ABD Merkez Bankası Fed faiz indirimine başlayacak" ifadelerini kullandı.

A Haber'e konuşan Memiş, Orta Doğu’da artan jeopolitik risklerin de altını desteklediğini vurgulayarak, "Özellikle bölgeden gelen haber akışları jeopolitik tansiyonu yükselttiği için altın güvenli liman özelliğini koruyor" diye konuştu.

"5 BİN TL'YE RAMAK KALDI"

Gram altının kritik seviyeye çok yakın olduğuna dikkati çeken Memiş, "Hem merkez bankalarının faiz indirim süreci fiyatlanıyor hem de jeopolitik riskler tırmanıyor. Trump’ın 'Rus petrolü almayın' açıklaması, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili söylemler de tansiyonu artırıyor. Bu nedenle 5 bin lira seviyesine ramak kaldı" dedi.

Memiş, 5 bin lira seviyesinin aşılmasının sürpriz olmayacağını belirterek, "Ons altında 3 bin 680, devamında ise 3 bin 750 dolar seviyeleri gündeme gelebilir" değerlendirmesinde bulundu.

"2026 İÇİN 6 BİN-6 BİN 500 TL BEKLENTİSİ"

Uzun vadeli öngörülerine de değinen Memiş, "Artık 2026 yılına odaklandık. Çünkü bugünkü riskler uzun vadeye yayılmaya devam ediyor. 2026 yılında ons altında 4 bin 250 dolar, gram altında ise 6 bin-6 bin 500 lira aralığı beklentimiz var" dedi.

"BEKLEMEYE DEVAM EDİN" UYARISI

Altın yatırımcılarına tavsiyelerde bulunan Memiş, "Eğer nakit ihtiyacınız yoksa elinizdeki altını satmak için acele etmeyin, beklemeye devam edin" uyarısında bulundu.