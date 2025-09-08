Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Mersin Valiliği'nden 'Amedspor' açıklaması: İddialar asılsız

Mersin Valiliği'nden 'Amedspor' açıklaması: İddialar asılsız

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Mersin Valiliği&#039;nden &#039;Amedspor&#039; açıklaması: İddialar asılsız
Futbol, Şiddet, Mersin, Mersin Valiliği, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mersin Valiliği, Mersin İdmanyurdu-Bursaspor maçında 'Amedspor' forması giyen bir seyircinin şiddete uğradığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Yeni Mersin İdmanyurdu ile Bursaspor arasında dün saat 19.00'da Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabakada, 'Amedspor' forması giyen bir seyircinin şiddete uğradığı iddia edildi.

Sosyal medyada ses getiren bu iddianın ardından Mersin Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada, "Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün formasını giyen bir seyircinin şiddete uğradığı" yönünde sosyal medyada asılsız paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

"KISA SÜRELİ SÖZLÜ MÜNAKAŞA YAŞANDI"

Açıklamada, "Yeni Mersin İdmanyurdu ile Bursaspor takımları arasındaki futbol müsabakasında Amed Sportif Faaliyetler Kulübü formalı seyirci H.K. ile seyirci A.Ç. arasında kısa süreli sözlü münakaşa yaşanmıştır. İki vatandaşımız da zarar görmemiş ve şikayetçi olmamışlardır" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Instagram'a neden girilmiyor son dakika! Açılmıyor, çöktü mü?Okullar açıldı, sağanak başladı! İstanbul trafiği kilit
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Okullar açıldı, sağanak başladı! İstanbul trafiği kilit - GündemOkullar açıldı, sağanak başladı! İstanbul trafiği kilitİlker Arslan'ın milyonluk para trafiği! Dekontlara düşülen notlar dikkat çekti - Gündemİlker Arslan'ın milyonluk para trafiği!İstanbul, Ankara, Bursa... Meteoroloji'den yeni hafta için kritik uyarı - GündemMeteoroloji tek tek uyardı! Ankara, İstanbul...CHP önündeki olaylara soruşturma! Bakan Tunç'tan açıklama geldi - GündemCHP önündeki olaylara soruşturmaRTÜK Başkanı Şahin'den yayıncılara sert uyarı! "Lisans iptali de dahil olmak üzere..." - GündemRTÜK Başkanı Şahin'den yayıncılara sert uyarıUçan karakol dünya starı! 'Savunma'mız her ülkenin dilinde - GündemUçan karakol dünya starı!
Sonraki Haber Yükleniyor...