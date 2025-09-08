Mersin Valiliği'nden 'Amedspor' açıklaması: İddialar asılsız

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Yeni Mersin İdmanyurdu ile Bursaspor arasında dün saat 19.00'da Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabakada, 'Amedspor' forması giyen bir seyircinin şiddete uğradığı iddia edildi.

Sosyal medyada ses getiren bu iddianın ardından Mersin Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada, "Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün formasını giyen bir seyircinin şiddete uğradığı" yönünde sosyal medyada asılsız paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

"KISA SÜRELİ SÖZLÜ MÜNAKAŞA YAŞANDI"

Açıklamada, "Yeni Mersin İdmanyurdu ile Bursaspor takımları arasındaki futbol müsabakasında Amed Sportif Faaliyetler Kulübü formalı seyirci H.K. ile seyirci A.Ç. arasında kısa süreli sözlü münakaşa yaşanmıştır. İki vatandaşımız da zarar görmemiş ve şikayetçi olmamışlardır" ifadesi kullanıldı.