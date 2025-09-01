Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > TÜRKİYE > Boğaziçi'nden sonra bu kez Mersin! 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar öldürüldü

Boğaziçi'nden sonra bu kez Mersin! 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar öldürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Boğaziçi&#039;nden sonra bu kez Mersin! 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar öldürüldü
TÜRKİYE Haberleri  / Anadolu Ajansı

Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 yaşındaki Hilal Özdemir'in öldürülmesinin ardından bir acı haber de Mersin'den geldi. Toroslar ilçesinde 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar otomobilde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Mersin Akbelen Mahallesi'nde dün park halindeki bir otomobilde bulunan Hiranur Nilgün Aygar'ın tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Aygar'ın "otomobilde elindeki tabancayı gösterdiği sırada kazara ateş aldığını" iddia eden Arda Ş. (19) ile yanındaki N.Ç. (20) ve M.Z. (28) gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan, Aygar'ın cenazesi Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kerem Aktürkoğlu resmen Fenerbahçe'de: Transferini ve “şerefli kulüp” sözlerini anlattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İklim Kanunu kabul edildi mi, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? - TÜRKİYEİklim Kanunu kabul edildi mi, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe sorusuna olay cevap: Yırttım ben bu işlerden! - TÜRKİYEAcun'dan Fenerbahçe sorusuna olay cevap!8 ilde kara para soruşturması: 2 milyar liralık para trafiği tespit edildi - TÜRKİYE2 milyar liralık para trafiği!54 STK, kriz ve savaş bölgeleri için 'Sizi Bekliyorlar' yardım çalışmasını başlattı - TÜRKİYE54 STK'dan kriz ve savaş bölgeleri için yardım çalışmasıYapay zekâ görsellerini ayırt edemiyoruz - TÜRKİYEYapay zekâ görsellerini ayırt edemiyoruzSony işten çıkarmalara başlıyor: PlayStation stüdyosu da listede - TÜRKİYESony işten çıkarmalara başlıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...