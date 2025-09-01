Boğaziçi'nden sonra bu kez Mersin! 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar öldürüldü
TÜRKİYE Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 yaşındaki Hilal Özdemir'in öldürülmesinin ardından bir acı haber de Mersin'den geldi. Toroslar ilçesinde 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar otomobilde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.
Mersin Akbelen Mahallesi'nde dün park halindeki bir otomobilde bulunan Hiranur Nilgün Aygar'ın tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Aygar'ın "otomobilde elindeki tabancayı gösterdiği sırada kazara ateş aldığını" iddia eden Arda Ş. (19) ile yanındaki N.Ç. (20) ve M.Z. (28) gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan, Aygar'ın cenazesi Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Türkiye Gazetesi