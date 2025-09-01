Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hilal Özdemir'in acılı ailesi konuştu: Korkudan söylemedi

Hilal Özdemir'in acılı ailesi konuştu: Korkudan söylemedi

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesi'nde Ayberk Kurtuluş tarafından öldürülen 15 yaşındaki Hilal Özdemir'in amcası katili tanımadıklarını söyledi. Öte yandan Özdemir'in Kurtuluş'la mahallede tanışıp 4 ay arkadaşlık ettiği ayrılık kararı sonrası tehdit edildiği öne sürüldü. İşte Türkiye'yi sarsan olayın detayları.

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde çalışan 15 yaşındaki Hilal Özdemir, 20 yaşındaki suç makinesi Ayberk Kurtuluş tarafından öldürüldü. 

Boğaziçi Üniversitesi'nde öldürülen Hilal Özdemir cinayetine ilişkin NTV'den Ali Ablay'a konuşan acılı aile, kızlarının tehdit altında olduğunu bilmediklerini söyledi.

Katil zanlısı Kurtuluş, ardından aynı silahla intihar etti.

Toprağa verilen Hilal'in ailesi ve arkadaşları cenazede zor anlar yaşadı.

"DEDİLER ÖLDÜRMÜŞLER KIZINIZI"

NTV'nin haberine göre, cenazede konuşan Hilal'in amcası Fahrettin Özdemir, kızlarının tehdit altında olduğunu bilmediklerini söyledi.

Özdemir, "Gece kötü bir haber geldi. Dediler 'ölmüş, öldürmüşler kızınızı.' Hiç tanımıyorum, çocuk kim onu bile bilmiyorum. Bilsem zaten bu kadar suç oranıyla adamı ben rahat bırakır mıyım? Ama yok işte. Korkudan söylemedi işte. Söyleseydi bunlar hiçbirisi başına gelmezdi" dedi.

ÖĞLEN KAVGA ETTİ, AKŞAM ÖLDÜRDÜ

Hilal Özdemir'in cinayetin yaşandığı Boğaziçi Üniversitesi'nde bir kafede yarı zamanlı çalıştığı belirlendi.

Katil zanlısının, Hilal'i cep telefonundaki uygulamadan takip ederek yerini bulduğu anlaşıldı. İddialara göre zanlı, Hilal'in yanına önce öğle saatlerinde geldi.

Aralarında tartışma çıkınca çevredekiler müdahale etti ve Ayberk Kurtuluş kampüsten ayrıldı.

Ancak akşam saatlerinde geri geldi ve Hilal'i öldürüp, intihar etti.

MAHALLEDEN TANIŞTILAR İDDİASI

Hilal Özdemir'in katil zanlısı Ayberk Kurtuluş ile mahallede tanışıp dört ay boyunca arkadaşlık ettiği, ayrıldıktan sonraysa tehditlerin başladığı ileri sürüldü.

20 YAŞINDA 24 AYRI SUÇ KAYDI

20 yaşındaki zanlının 24 ayrı suçta kaydı ve 18 sabıkası olduğu da ortaya çıktı.

Öte yandan polis yaptığı incelemede cinayette kuru sıkıdan bozma bir silahın kullanıldığını tespit etti.

Boğaziçi Üniversitesi yönetimiyse katil zanlısının kampüse girerken güvenliğe düğüne geldiğini söyleyip, aranmadan içeri alındığını açıkladı.

ÜNİVERSİTENİN AÇIKLAMASI

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi, Hilal Özdemir'in  hayatını kaybettiği 30 Ağustos'taki olaya ilişkin ilgili güvenlik sorumluları hakkında idari inceleme başlatıldığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, 30 Ağustos akşamı yaşanan elim hadisenin herkesi derinden sarstığı belirtilerek, merhume Hilal Özdemir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dilendi.

FAİL KAMPÜSE NASIL GİRDİ?

Söz konusu olayın üniversiteyle herhangi bir bağlantısı olmayan bir etkinlik sırasında meydana geldiği aktarılan açıklamada, Kennedy Lodge'da bir organizasyon şirketi tarafından düzenlenen bu etkinlikte görevli Hilal Özdemir'in, olayın failiyle görüşmek üzere kısa süreliğine bulunduğu alandan ayrıldığı, Kale Kapı'ya giden yolda uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiği anlatıldı.

Olayın failinin, etkinliğe davetiyesiyle geldiği ve girişte bunu ibraz ederek kampüse girdiğinin anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenlik görevlileri gerekli kampüse giriş prosedürlerini uygulamış, davetli kaydı tutulmuş, araç misafir otoparkına yönlendirilmiş ve giriş kuralları yerine getirilmiştir.

Mevzuat gereği güvenlik görevlilerinin araç içi arama veya üst arama yetkisi bulunmadığından failin aracında sakladığı silah tespit edilememiştir. Bununla birlikte ilgili güvenlik sorumluları hakkında idari inceleme başlatılmıştır. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturma devam etmekte olup, üniversitemiz tüm kurumlarla tam işbirliği içindedir."

Açıklamada, üniversitenin önceliğinin, öğrencilerin ve çalışanların huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim ve çalışma hayatlarını sürdürebilmesi olduğu ve bu doğrultuda alınabilecek tüm ilave tedbirlerin titizlikle değerlendirileceği aktarıldı.

