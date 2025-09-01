Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cinayetin düğümü Müge Anlı'da çözülmüştü: Gökhan Atakan'ın katil zanlısı Dr. Erdal Bektaş feci halde bulundu

Erzurum'da geçtiğimiz aylarda tamamen çürümüş bulunan cesedin Dr. Erdal Bektaş'a ait olduğu ortaya çıktı. Bektaş, Sakarya'da 2006'da işlenen Gökhan Atakan cinayetinin firari sanığı olduğu belirlendi.

Erzurum'da tarihler 22 Temmuz 2025'i gösterdiğinde ormanlık alanda koşu yapan Dağcılık Federasyonu eski Başkanı Prof. Dr. Alaattin Karaca, ağaç dibinde bir ceset gördü. 

İhbar üzerine Palandöken ve Aziziye ilçelerini birbirine bağlayan Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı'na yakın alandaki ormanlık alana gelen polis, bedeni tamamen çürümüş bir erkek cesedi olduğunu belirledi. 

Cesedin bulunduğu alanı muhafaza altına alan ve inceleme yapan polis ekipleri, şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Ceset, incelemeler sonrası ambulansla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

CİNAYET SANIĞI ÇIKTI!

Çürümüş olarak bulunan cesedin, Sakarya'da 2006 yılında işlenen Gökhan Atakan cinayetinin firari sanığı Dr. Erdal Bektaş olduğu ortaya çıktı.

KARARI DUYUNCA FİRAR ETMİŞTİ

Erzurum Adliyesi'ndeki Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) odasında karar duruşmasına katılan Dr. Erdal Bektaş'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması sonrasında kaçmıştı.

Şahıs 48 gün sonra ormanlık alanda ölü bulundu.

GÖKHAN ATAKAN CİNAYETİ

Mühendis Gökhan Atakan, 2006 yılında Sakarya’da “dereye düşerek” hayatını kaybetmişti.

Atakan’ın ailesi ise oğullarının çok iyi yüzme bildiğini söyleyerek şüpheli ölüme inanmamış ve çocuklarının katillerinin bulunması için Müge Anlı’ya da başvurmuşlardı.

İddiaya göre Atakan'ın eşi Yeliz O. ile sevgilisi Erdal Bektaş nehirden kovalarla evdeki küvete su taşımış ve Gökhan Atakan’ı küvette öldürdükten sonra cansız bedenini dereye atmıştı. Otopside “nehir suyu ile boğulduğu” tespit edilen Gökhan Atakan’ın dosyası ise kapanmıştı.

Tam 19 yıl boyunca gizemini koruyan Mühendis Oktay cinayeti Yeliz O.’nun ikinci eşine sarhoş olduğu sırada söyledikleriyle çözülmüş ikili tutuklanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

