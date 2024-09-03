Mühendis Gökhan Atakan’ın şüpheli ölümü! Eşi boğulduğunu söylemişti, hain plan ortaya çıktı

Ünlü sunucu Müge Anlı, dün gerçekleşen program ile 17. sezonuna başladı. Programda işlenen mühendis Gökhan Atakan’ın şüpheli ölümü Türkiye’nin gündemine oturdu. Atakan’ın cinayete kurban gittiği öne sürüldü. Anlı’nın canlı yayınında Gökhan’ın doktor eşi Yeliz’in sevgilisiyle plan yaparak kocasını öldürüp daha sonra boğulma süsü verdikleri iddiası kan dondurdu.

İşlediği konularla Türkiye'nin gündemine oturan Müge Anlı ile Tatlı Sert, dün 17. sezonun ilk bölümüyle ekranlara geldi. Müge Anlı'nın gündeme taşıdığı Gökhan Atakan'ın şüpheli ölümündeki detaylar polisiye gerilim filmlerini aratmadı.

MÜHENDİS GÖKHAN ATAKAN ÖLDÜ MÜ, ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Yapılan açıklamaya göre, inşaat mühendisi olan Gökhan Atakan 2006 yılında 30 yaşındayken Sakarya Gevye'deki Doğançay Nehri'nde ölü bulundu. Doktor olan eşi Yeliz'in; Gökhan Atakan'ın Bursa'dan İstanbul'a giderken yol üstünde karpuz soğuttuğu sırada nehre düşüp gözden kaybolduğunu söylemesi üzerine inşaat mühendisinin boğularak öldüğü düşünülerek dosya kapatıldı.

16 YIL SONRA YENİDEN AÇILDI

Fakat 16 yıl sonra boğulma olarak kapatılan dosya, cinayet dosyası olarak yeniden açıldı.

NEHİRDEN ALINAN SUYLA BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASI

Gökhan Atakan'ın doktor eşi Yeliz daha sonra 2012'de ikinci bir evlilik yaptı. Gökhan Atakan dosyasının seyrini değiştiren de o ikinci eş olduğu belirtiliyor. İddiaya göre, ikinci eşine cinayet itirafında bulunan doktor Yeliz “Gökhan'ı, doktor olan eski sevgilim nehirden aldığı suyla çiftlik evinde boğarak öldürdü. Cenazesini de benim aracımın bagajında taşıyarak götürüp nehre attık” dedi. Bu ifadeleri ses kaydına alan ikinci eş, savcılığa başvuruda bulundu.

CİNAYET OLARAK ARAŞTIRILIYOR

Bu iddialarla dosya açıldı ve Gökhan Atakan'ın ölümü bir cinayet olarak araştırılmaya başlandı. Bu süreçte doktor eş Yeliz ses kayıtlarının hukuksuz olduğu gerekçesiyle kendisini savunduğu ve ses kaydı eşleşmesine yanaşmadığı da ekranda gündeme geldi.

GÖKHAN ATAKAN DOSYASI MÜGE ANLI’NIN GÜNDEMİNDE

Otopside cinayete kurban gittiği anlaşılmasın diye nehirden alınan suyla evde boğulduğu, sonra da götürüp nehre atıldığı öne sürülen inşaat mühendisinin ölümünü araştıran Müge Anlı; Atakan çiftinin olayın yaşandığı gün kullandığı güzergâha dikkat çekti. Kimsenin aklına gelmeyecek bir planla öldürüldüğü iddia edilen Gökhan Atakan'ın nasıl öldüğü sorusuna Müge Anlı'da cevap aranıyor.