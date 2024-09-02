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Demet Akalın’dan Müge Anlı’ya kayıp ‘Narin Güran’ sitemi! Sözleriyle isyan etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Demet Akalın’dan Müge Anlı’ya kayıp ‘Narin Güran’ sitemi! Sözleriyle isyan etti

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün ATV’de 17. sezonuna başlayan Müge Anlı’ya ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyadan tepki gösterdi. Anlı’nın programa kayıp Narin Güran dosyasını taşımamasına kızan Akalın, sözleriyle sitemde bulundu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın (8) merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında aile ve mahallelerin ifadelerine başvuruluyor.

Türkiye günlerdir Narin’den gelecek güzel bir haberi beklerken, gözler programında daha önce yüzlerce kayıp kişiyi bulan ve birçok cinayeti aydınlatan ünlü sunucu Müge Anlı’ya çevrilmişti. 

Anlı’nın dün sosyal medya hesaplarından yayınlanan tanıtımın altına izleyicilerden “Açılış Narin ile olur umarım” , “Narin'i senin bulmanı dört gözle bekliyoruz” yorumları gelmişti. 

Demet Akalın’dan Müge Anlı’ya kayıp ‘Narin Güran’ sitemi! Sözleriyle isyan etti - 1. Resim

DEMET AKALIN: MÜGE ANLI NEDEN NARİN’İ İŞLEMİYORSUN

Ancak Müge Anlı, Türkiye’nin yakından takip ettiği Narin Güran dosyasını programda ele almadı. Buna kızan şarkıcı Demet Akalın, X hesabından paylaşım yaptı. Akalın, “Müge Anlı neden Narin’i işlemiyorsun? Neden? Ölüyoruz meraktan ya… Sen de işlemezsen vay halimize...” sözleriyle tepkisini dile getirdi. 

MÜGE ANLI’DAN KAYIP NARİN GÜRAN AÇIKLAMASI

Öte yandan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in sunucusu Müge Anlı, Narin Güran olayıyla ilgili ilk kez konuştu. Yayın öncesi Kahvaltı Haberlerine bağlanan isim, konu hakkındaki yayın yasağına değinerek şunları söyledi:

“Biliyorum herkes Diyarbakır’da kaybolan Narin ile ilgili konuyu ele almamı bekliyordu. Eğer yayın yasağı getirilmeseydi anne ve baba da bizimle beraber stüdyoda olacaktı ama yayın yasağından dolayı bu konuyu irdeleyemesek de gelişmeler oldukça ekran başından izleyicilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Bunun da haberini vermiş olayım.”

Demet Akalın’dan Müge Anlı’ya kayıp ‘Narin Güran’ sitemi! Sözleriyle isyan etti - 2. Resim

NARİN GÜRAN'IN AMCASI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan kayıp Narin Güran'ın olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın (8) merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aile ve mahallelerin ifadelerine başvurulmuştu.

Güran'ı arama çalışmaları 13'üncü gününde sürerken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca S.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muhtar S.G. gözaltına alınmış, S.G.’nin aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleriyle eşleştiği belirlenmişti.

Dünde Güran'ın evinin arkasındaki mısır tarlasında arama çalışması yürütülmüştü.

Demet Akalın’dan Müge Anlı’ya kayıp ‘Narin Güran’ sitemi! Sözleriyle isyan etti - 3. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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