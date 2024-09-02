Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın amcası adliyeye sevk edildi! Şüpheli amcayı jandarma getirdi
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13 gün önce Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın soruşturması devam ederken sıcak bir haber geldi. Narin'in gözaltındaki amcası S.G., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları ve soruşturma devam ediyor. 13 gündür haber alınamayan Narin'in gözaltındaki amcası S.G., adliyeye sevk edildi.
Türkiye'nin gündemine oturan ve milyonların "Narin bulundu mu?" diyerek cevap beklediği Diyarbakır'da yeni bir gelişme yaşandı.
NARİN'İN AMCASI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın, soruşturma kapsamında gözaltına alınan amcası adliyeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan S.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Narin'in amcası S.G., Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.