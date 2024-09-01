Kayıp Narin Güran soruşturmasında son gelişmeler! Amcası gözaltında, DNA ve mesaj detayı...

Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek güzel haberi bekliyor. Milyonlar "Kayıp Narin bulundu mu" sorusunun cevabını ararken, ekipler 12 gündür her yerde minik kızdan bir iz arıyor. Son olarak Narin'in amcası gözaltına alındı. Amcanın aracından alınan DNA örnekleri, küçük kızın kıyafetlerindeki örneklerle eşleşti. İşte Narin Güran son dakika gelişmeleri...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesinde, 21 Ağustos günü 8 yaşındaki Narin Güran kayıplara karıştı. Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan ağabeyi serbest bırakılırken, aramalar 12'inci günde de sürüyor. Ancak ekipler şimdiye kadar yeni bir ize rastlamadı.

AĞABEYİ SERBEST BIRAKILDI

18 yaşındaki ağabey; kolunda görülen ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. Narin'in diş ve çene röntgenleriyle ağabeyi E.G.'nin kolundaki diş izleri karşılaştırıldı. Adli Tıp Raporu'nda diş izlerinin Narin'e ait olmadığı ortaya çıkınca ağabey serbest bırakıldı.

DNA'LAR EŞLEŞTİ

Narin'i arama çalışmalarının 11'inci gününde yeni gözaltı haberi geldi. Narin'in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı olan S.G. gözaltına alındı. Yapılan inceleme sonucu S.G.'nin aracındaki DNA örneği ile küçük kızın kıyafetlerindeki DNA örneğinin eşleştiği belirlendi.

33 BİN KİŞİ SORGULANDI

Öte yandan Narin'in bulunması için şu ana kadar 33 bin kişinin sorgulandığı iddia edildi. Savcılıktan gelen talimat ile Narin'in ailesinin ise çapraz sorguda olduğu biliniyor.

Gözaltına alınan amca S.G. ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Halk Tv'de yer alan habere göre, amca S.G.'nin telefonunda tüm mesaj ve arama kayıtlarını silmek için özel bir uygulama kullandığı tespit edildi.

NARİN'İN BABASI KONUŞTU: BU KARALAMA NİYE?

Diyarbakır’da 12 gündür her yerde aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran, gözaltılar ile ilgili konuştu.

"Muhtarı da ifade için çağırırlar, beni de annesini de çağırırlar. Bu karalama niye?" diyen Güran, "Hepimizin niyeti kızımın bulunmasıdır. Oğlum suçluysa, ben suçluysam bu devletin bileceği bir şey. Biz bekliyoruz. Oğlum için de öyle dediler. Diş Narin’in çıkmış dediler, yalandır. Bugün valilik ne açıklama yaparsa doğrudur. Sosyal medyada başka yerde ne haber çıkarsa yalandır, iftira atıyorlar. Anne ifadeye gitmedi, rahatsızdı, hastaneye gitti" dedi.

HER YER KARIŞ KARIŞ ARANIYOR

Öte yandan kayıp Narin Güran'ı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler şimdiye kadar olay günü bölgeden geçen 150 aracın sorgulamasını yaptı. Mahalledeki evlerde de arama yapıldı. 130 kişinin ifadesine başvuruldu. 7 iz takip köpeğiyle 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Çalışmalara helikopterle havadan destek verildi.

Ekipler, Narin'e ait bir iz aramaya devam ediyor. Arama çalışmalarında 22 Ağustos'ta evlerine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre mesafede iki farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi.

NARİN'İN SON GÖRÜNTÜLERİ

Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp, evine doğru gittiği yer aldı.