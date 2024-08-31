Kayıp Narin Güran soruşturmasında gelişme! Amcasının aracında DNA'sı tespit edildi

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın kıyafetindeki DNA örneği ile amcasının aracındaki DNA örneği eşleşti.

Kayıp Narin Güran'ın babası gözaltılarla ilgili konuştu: Bizi incitmeyin!

Kayıp Narin Güran'ın babası gözaltılarla ilgili konuştu: Bizi incitmeyin!

Diyarbakır’da 11 gündür kaybolan Narin Güran olayına ilişkin gözaltına alınan amcanın aracındaki incelemede Narin’in DNA’sıyla uyuştu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında aile ve mahallelerin ifadelerine başvurulmuştu.

Arama çalışmaları 11 gündür devam ederken, soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller nedeniyle Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan S.G. gözaltına alındı.

S.G.'nin aracındaki DNA örneği ile küçük kızın kıyafetlerindeki DNA örneği eşleştiği belirlendi.