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Kayıp Narin Güran'ın babası sitem etti: Bizi incitmeyin!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır’da 11 gündür kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın babası Arif Güran, gözaltılar ile ilgili konuştu. Kendilerinin ifade için çağrıldığını belirten baba Güran, "Muhtarı (amca) da ifade için çağırırlar, beni de annesini de çağırırlar. Bu karalama niye?” dedi. Sosyal medyada yayılan yalan haberlere sitem eden baba, "Zaten uyuyamıyoruz, içemiyoruz. Aklımız başımız da değil, sosyal medyadan bizi incitmeyin." ifadelerini kullandı.

Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’dan 11 gündür haber alınamıyor. Güvenlik birimlerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

"BU KARALAMA NİYE?"

İfadeler ve gözaltına alınmalara ilişkin konuşan baba Arif Güran, bunların gözaltı değil, sadece ifade için çağrılma olduğunu söyledi.

Kayıp Narin Güran'ın babası sitem etti: Bizi incitmeyin! - 1. Resim

“Muhtarı da ifade için çağırırlar, beni de annesini de çağırırlar. Bu karalama niye?” diyen Güran, “Hepimizin niyeti kızımın bulunmasıdır. Oğlum suçluysa, ben suçluysam bu devletin bileceği bir şey. Biz bekliyoruz. Oğlum için de öyle dediler. Diş Narin’in çıkmış dediler, yalandır. Bugün valilik ne açıklama yaparsa doğrudur. Sosyal medyada başka yerde ne haber çıkarsa yalandır, iftira atıyorlar. Anne ifadeye gitmedi, rahatsızdı, hastaneye gitti” dedi.

Kayıp Narin Güran'ın babası sitem etti: Bizi incitmeyin! - 2. Resim

"BİZİ İNCİTMEYİN" 

“Köyün muhtarıdır gidip ifade veremez mi, ya da gidip başkası için gidemez mi, kendi ifadesi için gidemez mi?” diyen Güran, “Biz de sizin gibi bekliyoruz. Zaten uyuyamıyoruz, içemiyoruz. Aklımız başımız da değil, sosyal medyadan bizi incitmeyin. İfadeye çağrılabiliriz bu doğal bir şey. Perişan olduk. Bir de bu tür haberleri görünce. Şu an telefon kullanamıyoruz, ayıptır. Biz buradayız. Geçen gün biraz rahatsızdım hastaneye gittim, babası kalp krizi geçirmiş dediler. Bunun gibi nice şeyler. Gereken ne ise devlet zaten yapıyor” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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