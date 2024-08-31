Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > "Narin Güran" soruşturmasında yeni gelişme! Aileden biri daha gözaltına alındı

"Narin Güran" soruşturmasında yeni gelişme! Aileden biri daha gözaltına alındı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&quot;Narin Güran&quot; soruşturmasında yeni gelişme! Aileden biri daha gözaltına alındı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 11 gündür devam ederken, soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Ağabeyin gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından aileden biri daha gözaltına alındı. İşte detaylar...

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü ortadan kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. 11 gündür küçük kıza ulaşılamazken, soruşturmaya ilişkin yeni detaylar peş peşe gelmeye devam ediyor.

"Narin Güran" soruşturmasında yeni gelişme! Aileden biri daha gözaltına alındı - 1. Resim

AĞABEYİN KOLUNDAKİ ISIRIK İZLERİ İNCELENDİ 

Narin'in 18 yaşındaki ağabeyi soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Ağabey E.G. (18), kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

"Narin Güran" soruşturmasında yeni gelişme! Aileden biri daha gözaltına alındı - 2. Resim

ADLİ TIP RAPORU AÇIKLANDI, AĞABEY SERBEST KALDI 

Narin'in diş ve çene röntgenleriyle ağabeyi E.G.'nin kolundaki diş izleri karşılaştırıldı. Adli Tıp Raporu'nda diş izlerinin Narin'e ait olmadığı ortaya çıkınca ağabey serbest bırakılmıştı.

"Narin Güran" soruşturmasında yeni gelişme! Aileden biri daha gözaltına alındı - 3. Resim

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Dün akşamda olayla ilgili yeni bir karar alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma gizlilik içeresinde devam ederken, mahkeme tarafından konuyla ilgili haberlere yayın yasağı getirildi.

"Narin Güran" soruşturmasında yeni gelişme! Aileden biri daha gözaltına alındı - 3. Resim

NARİN'İN AMCASI GÖZALTINDA 

Bugün ise soruşturma kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı. Narin'in ağabeyinin ardından Narin'in amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran da gözaltına alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Golbol Kadın Milli Takımımız, Paris'te İsrail'i devirdi, çeyrek finale çıktıHamas'tan Filistinlilere çağrı! "Direniş devam ediyor"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Denizli'de keşfedildi! Tam 700 yıllık - GündemDenizli'de keşfedildi! Tam 700 yıllık6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - GündemMSB duyurdu! 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"Başörtülü kadın havuza alınmadı" iddiası! Türkiye Spor Yazarları Derneği'nden açıklama var - Gündem"Başörtülü kadın havuza alınmadı" iddiasıBakan Kacır: Milli Teknoloji Hamlesi güç katıyor - GündemBakan Kacır: Milli Teknoloji Hamlesi güç katıyorKayıp Narin soruşturmasında yeni gelişme! Aile fertleri için talimat verildi - GündemEkipler Narin'den bir iz arıyor!Esad'ın açıklamaları gündem olmuştu! Bakan Güler'den Suriye mesajı - GündemTürkiye'den Esad'ın açıklamalarına cevap
Sonraki Haber Yükleniyor...