"Narin Güran" soruşturmasında yeni gelişme! Aileden biri daha gözaltına alındı

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 11 gündür devam ederken, soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Ağabeyin gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından aileden biri daha gözaltına alındı. İşte detaylar...

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü ortadan kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. 11 gündür küçük kıza ulaşılamazken, soruşturmaya ilişkin yeni detaylar peş peşe gelmeye devam ediyor.

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AĞABEYİN KOLUNDAKİ ISIRIK İZLERİ İNCELENDİ

Narin'in 18 yaşındaki ağabeyi soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Ağabey E.G. (18), kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

ADLİ TIP RAPORU AÇIKLANDI, AĞABEY SERBEST KALDI

Narin'in diş ve çene röntgenleriyle ağabeyi E.G.'nin kolundaki diş izleri karşılaştırıldı. Adli Tıp Raporu'nda diş izlerinin Narin'e ait olmadığı ortaya çıkınca ağabey serbest bırakılmıştı.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Dün akşamda olayla ilgili yeni bir karar alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma gizlilik içeresinde devam ederken, mahkeme tarafından konuyla ilgili haberlere yayın yasağı getirildi.

NARİN'İN AMCASI GÖZALTINDA

Bugün ise soruşturma kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı. Narin'in ağabeyinin ardından Narin'in amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran da gözaltına alındı.