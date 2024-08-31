Kayıp Narin soruşturmasında yeni gelişme! Aile fertleri için talimat verildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta ortadan kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 10'uncu gününde devam ediyor. Ekiplerin çalışmaları sonuçsuz kalırken, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı bütün aile üyelerini çapraz sorguya aldı.

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü ortadan kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma gizlilik içeresinde devam ederken, mahkeme tarafından konuyla ilgili haberlere yayın yasağı getirildi.

AİLE FERTLERİNE ÇAPRAZ SORGU

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, anne Yüksel ve baba Arif Güran'ın da aralarında olduğu tüm aile fertlerinin yeniden ifadeye alınması için kolluk kuvvetlerine talimat verdi. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen jandarma, gözaltına aldığı Narin'in tüm aile fertlerini çapraz sorguya alarak küçük kıza yönelik bir ipucuna ulaşmaya çalışıyor.

Minik Narin, 9 gün boyunca köyde binin üzerinde ekip tarafından arandı. Jandarma ve polis, son günlerde Narin'in kaçırılma olasılığı üzerine yoğunlaştı. Anne Yüksel ve baba Arif Günay ifadelerinin ardından serbest bırakılırken amca, kuzen, aile bireyleri ve akrabaların ifade işlemleri ise jandarmada devam ediyor.

RÖNTGENİ KARŞILAŞTIRILDI

Kolunda diş izi bulunan küçük kızın gözaltındaki ağabeyi E.G., İstanbul'a Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu'nda tetkiklerden geçirildi. Narin'in diş ve çene röntgenleriyle ağabeyi E.G.'nin kolundaki diş izleri karşılaştırıldı. Yapılan tetkiklerden ilk sonuçlar çıktı.

Sabah'ın haberine göre Narin'in DNA izi, ağabeyinde yapılan tetkiklerde bulunamadı. Ağabeyin kendi kolunda bulunan diş izinin, Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemedi. Narin'e ait çene ve diş röntgenlerindeki fiziksel yapı, ağabeyin kolundaki izlerle örtüşmedi.

Arama çalışmaları sürerken, küçük kızın gözaltına alınan ağabeyi E.G. ilk ifadesinde kolundaki ısırık izleriyle ilgili, "Kendim yaptım" ifadesini kullandı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu, yaptığı ilk tespitleri ön rapor haline getirerek soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Adli Tıp Raporu çıkana kadar tedbir amacıyla gözaltında tutulan Narin'in ağabeyi E.G. ise serbest bırakıldı.