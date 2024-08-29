Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor! Gözaltına alınan abisi serbest bırakıldı

Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı 29 Ağustos 2024 23:57 - Güncelleme: 30 Ağustos 2024 00:16 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve günlerdir aranan 8 yaşındaki Narin Güran olayı ile ilişkin olarak gözaltına alınan ağabeyi serbest bırakıldı.