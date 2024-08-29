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Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor! Gözaltına alınan abisi serbest bırakıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Narin Güran&#039;ı arama çalışmaları sürüyor! Gözaltına alınan abisi serbest bırakıldı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve günlerdir aranan 8 yaşındaki Narin Güran olayı ile ilişkin olarak gözaltına alınan ağabeyi serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın soruşturma kapsamında gözaltına alınan ağabeyi serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kayıp kızın soruşturma kapsamında gözaltına alınan ağabeyi E.G. (18) jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

NARİN GÜRAN HABERLERİNE YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayı ile ilgili yapılan haberlere yayın yasağı geldi.

Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğin tarafından, günlerdir aranan Narin haberlerine yönelik Yayın Yasağı Kararı alındı. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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