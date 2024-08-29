Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor! Gözaltına alınan abisi serbest bırakıldı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve günlerdir aranan 8 yaşındaki Narin Güran olayı ile ilişkin olarak gözaltına alınan ağabeyi serbest bırakıldı.
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın soruşturma kapsamında gözaltına alınan ağabeyi serbest bırakıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Kayıp kızın soruşturma kapsamında gözaltına alınan ağabeyi E.G. (18) jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
NARİN GÜRAN HABERLERİNE YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayı ile ilgili yapılan haberlere yayın yasağı geldi.
Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğin tarafından, günlerdir aranan Narin haberlerine yönelik Yayın Yasağı Kararı alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı