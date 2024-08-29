Haluk Levent "Araştırdık" diye duyurdu! Diyarbakır'da kaybolan Narin'in ailesiyle ilgili çarpıcı sözler

Diyarbakır'da 9 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları sürüyor. Şüpheler 18 yaşındaki ağabey üzerinde yoğunlaşırken, AHBAP Derneği Kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent'ten konuya dair açıklama geldi. Aileyi araştırdıklarını belirten Levent, aileye ve ağabeye yönelik çarpıcı ifadeler kullandı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos saat 15.00 sıralarında kaybolan Narin Güran'dan 9 gündür haber yok. 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, soruşturmaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkıyor.

AĞABEY ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin kayıp kızın ağabeyi E.G. (18) olduğu, kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için şüphelinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

HALUK LEVENT AİLE İLİŞKİLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Konuyla ilgili AHBAP Derneği kurucusu ve ünlü sanatçı Haluk Levent'ten de dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Levent sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aile ilişkilerinin biraz karışık olduğunu ve aile bireylerinin ifadelerinde çelişkiler olduğunu söyledi.

Haluk Levent paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ahbaplar araştırdı. Abisinin kolunda ısırık izleri çıktı. 'Kendim kendimi ısırdım' dedi. Konu Adli Tıp’a intikal etti.

Sonuç bekleniyor. Aile ve amca ilişkileri biraz karışık. Yetkililer bu özel durumu da araştırıyorlar. Aile bireylerinin ifadelerinde çelişkiler mevcut."

NARİN'İN ANNESİNDEN KAFA KARIŞTIRAN SÖZLER

Öte yandan dün anne Yüksel Güran Didem Arslan'ın programına katılarak açıklamalarda bulunmuştu. Anne Güran, "Bizden şüphelenirler diye söylemedim, ilk kez anlatıyorum. Askere gidecek olan oğlum ve iki arkadaşı Narin'in kaybolduğu saatlerde evin arka tarafında tütün içiyor ve bir köpeğe zarar veriyorlar" dedi. O anlarda yayına ara verildi.

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

Dün akşam konuyla ilgili bir açıklamada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'ten geldi. Bakan Tunç, "Diyarbakır’ın merkeze bağlı Tavşantepe mahallesinde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır. Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır." ifadelerini kullandı.