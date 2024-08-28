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Derede bulunan terlik Narin Güran'ın mı? Şüpheli serbest kaldı, merak edilen soru cevap buldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 8'inci gününde sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 kişi serbest bırakılırken, derede bulunan terliğin ise Narin'e ait olmadığı tespit edildi.

Derede bulunan terlik Narin Güran'ın mı? Şüpheli serbest kaldı, merak edilen soru cevap buldu - 1. Resim

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmalarına devam ediliyor. Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Derede bulunan terlik Narin Güran'ın mı? Şüpheli serbest kaldı, merak edilen soru cevap buldu - 2. Resim

GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS SERBEST BIRAKILDI

Mahalledeki Tavşantepe İlkokulunda kurulan Hareket Merkezi'nde tüm ekiplerin koordineli bir şekilde arama çalışması yapması sağlanıyor. Kız çocuğunun bulunması amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Derede bulunan terlik Narin Güran'ın mı? Şüpheli serbest kaldı, merak edilen soru cevap buldu - 3. Resim

HER KÖŞE DİDİK DİDİK ARANIYOR

Her detayın en ince ayrıntısına kadar incelendiği soruşturmada, Tavşantepe Mahallesi sakinlerinin peyderpey ifadesine başvuruluyor. Gönüllülerin de desteğiyle şu ana kadar 1710 personelin yer aldığı aramalar kapsamında mahalle içerisinde ve çevresinde çalışma yürütüldü.

Jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler, mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama yaptı.

Derede bulunan terlik Narin Güran'ın mı? Şüpheli serbest kaldı, merak edilen soru cevap buldu - 4. Resim

NARİN BULUNDU MU?

Ekiplerce, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan ve dün akşam saatlerinde iş makinesinin desteğiyle Eğertutmaz Deresi'nde başlatılan çalışma bugün de sürdü. Aramalar sırasında deredeki akıntıyla giden bir terliği fark eden çevredekiler, jandarmaya haber verdi.

Terliği sudan çıkaran ekipler, durumu aileye bildirdi. Güran ailesinin beyanı üzerine terliğin Narin'e ait olmadığı belirlendi. Bu arada, Türk Kızılay Diyarbakır Şubesince arama çalışmalarında yer alan ekiplere yemek ve çay ikramında bulunuldu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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