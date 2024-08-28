İzmir'de babaları tarafından öldürülen 3 çocuk defnedildi! Annenin feryadı yürek yaktı

İzmir'de 3 ay önce eşi evi terk eden Vesim Şimşek, 3 çocuğunu öldürüp bir çocuğunu ve kendini ağır yaraladı. Öldürülen 3 çocuk bugün defnedilirken anne Naciye Akkaplan, cenazede "Hanginize yanayım?" diyerek feryat etti.

İzmir'in Bornova ilçesinde 3 ay önce eşi Naciye Akkaplan ile boşanma kararı alarak ayrı yaşamaya başladıkları ve bunalıma girdiği öğrenilen Vesim Şimşek (45), dün beraber yaşadığı 4 çocuğunu dağlık alana götürüp tabancayla her birine ateş etti.

BİR ÇOCUK VE CANİ BABA YARALI

Meydana gelen acı olayda 2 yaşındaki Ceylin, 4 yaşındaki Cemre ve 14 yaşındaki Nira olay yerinde hayatını kaybederken 11 yaşındaki Hira Nur isimli çocuk ise olaydan ağır yaralı olarak kurtuldu. Çocuklarını vurduktan sonra kendisine de ateş eden Vesim Şimşek de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ANNE FERYAT ETTİ: HANGİ BİRİNİZE YANAYIM?

Yaşanan vahim olay sonrası hayatını kaybeden 3 kız kardeş annelerinin yaşadığı Manisa'nın Salihli ilçesinde dualarla son yolculuklarına uğurlandı. Hazreti Ömer Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı öncesi anne Naciye Akkaplan, çocuklarının tabutuna sarılarak her biriyle ayrı ayrı helalleşirken "Hanginize yanayım" şeklindeki feryatları yürekleri dağladı.

Cenaze namazını kıldıran Salihli Müftüsü Ali Çebi ise 3 kız kardeş için "Çocuklar zaten cennetlik, helallik almaya gerek yok. Onlar çocuktur cennete gideceklerdir" diyerek helallik almadı. Öte yandan baba Vesim Şimşek ve kızı Hira Nur'un İzmir'de yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

SON KONUŞMALARINI ANLATTI

Baba Vesim Ş'nin akrabası Mustafa Karadaş (56), cinayet haberinin ardından bölgeye gittiğini söyledi. Vesim Şimşek'in karısının boşanma davası açtığını belirten Karadaş, "Biraz psikolojik sorunları vardı ama çocuklarını öldürecek kadar gaddar bir baba değildi. Çocuklarına gerçekten düşkün bir babaydı. Yaralanan çocuğu da biz kendi imkanlarımızla hastaneye götürdük. Çok üzgünüm, o kadar doluyum ki anlatamam." dedi.

Karadaş, Vesim Şimşek'in karısıyla olan son konuşmalarını da şu sözlerle anlattı: "Gel bak ben seni seviyorum, ayrılmayalım, çocuklarımız var. Daha küçük 2 yaşında, emzik emiyor' demiş. O da demiş ki 'ben gelemem."