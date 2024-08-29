Kayıp Narin'in ağabeyinin kolundaki diş izlerinin sırrı çözüldü! Amca her şeyi anlattı

Diyarbakır'da 9 gündür aranan kayıp Narin Güran soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Adli Tıp Raporu'na göre gözaltına alınan ağabeyin kolundaki diş izlerinin küçük kıza ait olmadığı açıklandı. Bu gelişme sonrası ağabeyin kolundaki izlerin nasıl olduğu merak edilirken, işin sırrı çözüldü. Narin'in babasının amcası, izlerin nasıl olduğunu anlattı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos saat 15.00 sıralarında kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları 9 gündür devam ediyor. Ekipler küçük kız için seferber olurken, soruşturmaya ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor.

ADLİ TIP RAPORU AÇIKLANDI

Narin'in 18 yaşındaki ağabeyi soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Ağabey E.G. (18), kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Adli Tıp Raporu'nda diş izlerinin Narin'e ait olmadığı ortaya çıktı.

NARİN'İN AĞABEYİNİN KOLUNDAKİ İZLER NASIL OLDU?

Bu gelişme sonrası E.G'nin kolundaki diş izlerinin nasıl oluştuğu merak konusu oldu. Aile büyüklerinden gelen açıklama ile diş izlerinin nasıl oluştuğu ortaya çıktı.

AMCA MERAK EDİLEN DETAYI AÇIKLADI

Narin'in babası Arif Güran'ın amcası Ali Rıza Güran, gözaltındaki E.G.'nin kendi kendisini ısırdığını söyledi. Ali Rız Güran, "Çocuğumuz çok duyarlı ve temiz bir çocuk. Büyüklere karşı gayet saygılı bir çocuk. O çocukla ilgili herhangi bir şüpheniz olmasın. Yukarıdan amcasına doğru koşuyor. Amcasına 'Benim bacım kayboldu' diyor. Onun elinde telefonu vardı. Yengesi ile amcasının yanında telefonunu yere çakıyor. Amcasına hiçbir şey söyleyemediği için artık kendini ısırıyor, kendine zarar veriyor. Onun zararı kendine. Herhangi bir şey yapacak biri değil. Çocuğu tekrar Diyarbakır'a getirmişler ama yine gözaltına alınmış" dedi.

"CUMA GÜNÜNE KADAR GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI"

Narin'in amcası Erhan Güran ise "Yeğenim E.G., telefonu yere çarptığı zaman benim yanımdaydı. E.G.'nin kriminal sonucu gelmediği için cuma gününe kadar gözaltı süresi uzatılmıştır. Sonuçlandığı zaman gerekli bilgiler verilecektir. İz, ısırık izidir. Isırık izi İstanbul'a gönderildi. Çocuk şu anda Diyarbakır'da ve gözaltında tutuluyor" ifadelerini kullandı.