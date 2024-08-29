Narin'in kaybıyla ilgili kan donduran detay! "Ağabeyi ısırıktan sonra üç kez banyo yaptı"

Türkiye'nin gündemine oturan 8 yaşındaki Narin'in kaybında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Gözaltındaki ağabeyin 'ısırıktan' sonra 3 defa banyo yaptığı tespit edilirken, banyo yaptığı için DNA örneğinin bulunamadığı ifade edildi. Uzman isimler ise ısırığın izinin bulunabilmesi için gerekli olanları tek tek anlattı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 9 gün önce sırra kadem basan Narin Güran Türkiye'nin gündeminde. Küçük kızı bulmak için herkes seferber olurken Narin'in 18 yaşındaki ağabeyi gözaltına alındı.

Tümgeneral Selçuk Yıldırım, gelen her detayı merakla beklenen konu hakkında şunları paylaştı:

NARİN GÜRAN DİDİK DİDİK ARANIYOR

Değerli arkadaşlarım, Narin'imiz için devletimiz bütün imkanlarını şu anda kullandı, kullanmaya devam edecek. Kısa bir zamanda, Narin'imize ulaşacağız. Olay yeri incelemesinden tutun, kriminal ekiplerimiz en ince, hassas konulara değinmiştir, en ufak delillere kadar gerekli incelemeyi yapmıştır. Diyarbakır'ın 17 ilçesinden toplam 1000'den fazla komando, halihazırda ikinci, üçüncü defa bölgede arama faaliyetlerine devam etmektedir. Diyarbakır Adli Tıp, İstanbul Adli Tıp, Van Kriminal Daire olmak üzer birçok delillerin incelendiği yerlere mevcut deliller gönderilmiştir. Milletimiz şundan emin olsun ki devletimiz inşallah Narin'i çok kısa bir zamanda bulacaktır." dedi.

"ÇEMBER DARALDI! DELİLLER, İFADELER VAR"

Tabii ki bu süreç içerisinde birçok ihbarlar gelmektedir. Asıllı, asılsız olsa da her türlü ihbarın üzerine gitmekteyiz. Şu anda çember çok daraldı. Yer altı görüntüleme cihazlarına kadar Jandarma Genel Komutanlığı tarafından imkanları kullanılıyor. Merak etmeyin, isteğimiz bu kızımıza niyetimiz sağ salim ulaşmaktır. Çok kısa bir süre kaldığını değerlendiriyorum. Çok kısa bir sürede inşallah Narin'imizin müjdesini burada vermek isterim. Elimizde deliller, ifadeler var. Saat saat değil, dakika dakika Narin'in köydeki hareket ve faaliyetlerini kayıt altına aldık. Bu deliller üzerine gidiyoruz, sonuca çok yaklaştık. İnşallah yakın zamanda sonucunu alacağız.

Öte yandan CNN TÜRK'te yer alan haberde Narin'in kaybı ile çarpıcı detaylar paylaşıldı.

DİŞ İZLERİ KİMİN?

Gazeteci Nihat Uludağ'ın bölgeden aktardıkları şu şekilde:

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda bir inceleme yapıldı. O ısırık Narin'e mi aitti? Ağabey E.G.'nin ısırıktan sonra 3 defa banyo yaptığı tespit edildi. Banyo yaptığı için ısırık izi Narin'e ait olsa bile Narin'e ait bir DNA örneği bulunamadı maalesef. Diş izlerinden anlaşılabilir mi? O çalışma hala devam ediyor.

NARİN BULUNUP AĞIZ ÖLÇÜSÜ ALINACAK

Olabilir de olmayabilir de ama uzmanlar şu görüşte; O ısırığın bizzat Narin'e mi yoksa ağabeyine mi ait olduğunu tespit edebilmemiz için mukayese yapmamız lazım. Bu anlamda mutlaka Narin'in bulunup ona göre ağız ölçülerinin alınıp o diş izinin ağabeye mi yoksa Narin'e mi ait olduğunun tespit edilmesi gerekiyor dedi.

Jandarma Komutanlığı kriminal dairesinin yürüttüğü bu konuda ayrı bir inceleme var. Onların yaptığı çalışma da çok önemli. Hem İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı inceleme ve çalışmalar hem de Jandarma Genel Komutanlığı'nın kriminal dairesinin yaptığı incelemeler ve çalışmalar şu an devam ediyor. Raporlar hazırlandı. Ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına o raporlar teslim edildi.