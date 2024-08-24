Mahkemenin kararı tartışmaya yol açtı Topuk kanında bilimi değil alternatifi seçti

Geçtiğimiz günlerde Kars’ta bir ailenin bebeğinden topuk kanı alınmasına itiraz etmesi ve konuyu mahkemeye taşımasının ardından, mahkemenin dosyada alternatif tıpçı olduğu belirtilen bir kişinin sözlerine atıfta bulunarak aileyi haklı bulması, büyük tepki çekti. Sağlık Bakanlığı da müdahil olup dava sürecinde istinaf yoluna başvurduğunu duyurdu.

ZİYNET KOCABIYIK'ıN HABERİ - Geçtiğimiz günlerde Kars’ta bir ailenin bebeğinden topuk kanı alınmasına itiraz etmesi ve konuyu mahkemeye taşımasının ardından, mahkemenin dosyada alternatif tıpçı olduğu belirtilen bir kişinin sözlerine atıfta bulunarak aileyi haklı bulması, büyük tepki çekti. Sağlık Bakanlığı da müdahil olup dava sürecinde istinaf yoluna başvurduğunu duyurdu. Mahkeme tarafından verilen kararın yanlış olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nisa Eda Çullas İlarslan “Mahkeme hâkimi, herhangi bir tıp doktoru, il sağlık müdürlüğü ya da Sağlık Bakanlığı yetkileriyle görüşmeden, doktor olmayan bir alternatif tıpçının görüşlerine dayanarak karar veriyor. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı hemen açıklama yaptı. Neyse ki hemen karşı yönde yasal süreç başlatıldı” dedi.

''ÜLKEMİZDE İYİ BİR TARAMA PROGRAMI VAR''

Topuk kanı taraması ile ilgili ülkemizde Sağlık Bakanlığının çok iyi bir tarama programı olduğuna dikkat çeken İlarslan “Bu kapsamda taramalar ilk önce Fenilketonüri hastalığı ile başladı. Şimdi ise Fenilketonüri ile birlikte Hipotiroidizm, Kistik Fibrozis, Biyotinidaz, Konjenital Adrenal Hiperplazi (KAH), Spinal Müsküler Atrofi (SMA) olmak üzere 6 hastalık taranıyor. Bu hastalıklar, ilerleyici nörolojik bozukluğa, kalıcı zekâ geriliğine, gelişme geriliğine hatta ölüme bile sebep olabiliyor. Taranmaların nedeni, yakınma bulgu vermeden erken dönemde tespit etmek. Yenidoğan döneminde tarandıkları ve tanık oldukları zaman bu hastalara verilen tedavilerle çok büyük başarılar var. Etkilenme olmadan yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Ayrıca, ciddi hastalıklara bağlı ölümlerin, çok belirgin düzeyde bu tarama programları sayesinde azaltıldığı, önlendiği bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek” bilgisini paylaştı. Doç. Dr. İlarslan, son dönemde ebeveynler arasında artan topuk kanı tarama reddiyle ilgili “Bunun en önemli sebebi, toplumdaki bilgi kirliliği” dedi.