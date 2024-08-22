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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Maymun Çiçeği" açıklaması: Rahat olun paniğe gerek yok

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sağlık Bakanı Memişoğlu&#039;ndan &quot;Maymun Çiçeği&quot; açıklaması: Rahat olun paniğe gerek yok

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

An itibarıyla ekstra tedbire ihtiyaç olmadığını hatırlatan Prof. Dr. Memişoğlu “Virüsün nasıl seyredeceği, çiçek hastalığı ile benzerliği konusunda bilim insanları da çalışma yapıyor. Şu anda ülkemizde yok” dedi.

AKİF BÜLBÜL ANKARA- Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldiği Anadolu Sohbetleri bulaşmasında maymun çiçeği virüsü ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’de an itibarıyla bir vakaya rastlanmadığının altını çizen Bakan Memişoğlu, paniğe gerek olmadığını söyledi. Bakan Memişoğlu “Virüs, yakın temasla bulaşıyor. Solunum yoluyla bulaşmayan virüs olduğu için bir salgına sebebiyet vermeyeceği, salgın olsa dahi pandeminin oluşmayacağı konusunda bir kanaat var. Salgın ihtimaline karşı her türlü tedbiri aldık” diye konuştu. 

ŞÜPHELENENLER HASTANEYE GELİYOR

An itibarıyla ekstra tedbire ihtiyaç olmadığını hatırlatan Prof. Dr. Memişoğlu “Virüsün nasıl seyredeceği, çiçek hastalığı ile benzerliği konusunda bilim insanları da çalışma yapıyor. Şu anda ülkemizde yok, görülmedi. Hastane acillerimize gelip de ‘Ben acaba maymun çiçeği oldum mu?’ diye soran veya bu konuda şüphelenen insanlarımız oluyor. Testleri yapıyoruz. Sorguluyoruz. Şu ana kadar herhangi bir tanı, hem test anlamında hem muayene anlamında konulmadı. Bir teşhis koyarsak kamuoyuna açıklayacağız” dedi. Bakan Memişoğlu, Afrika’dan gelecek öğrenciler için ekstra bir tedbir düşünmediklerini söyledi.

HEKİMLERE DEĞER VERELİM

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: Doktorla hasta arasında çok hassas ve manevi bir alan var. Bu alanı daha iyileştirmek lazım. Bunu iyileştirirken de hekimi mutlu etmemiz gerekir. Onu değerli kılmamız lazım. Çünkü doktor kendini değerli hissederse, mutlu hissederse, hastayı da sahiplenecektir ve mutlu edecektir, onun derdine derman olacaktır. Hastanın doktoruna güvenmediği, doktorun da hastanın da çekindiği bir sistemin başarılı olma şansı yok. Onun için biz diyoruz ki; hekimlere değer verelim.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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