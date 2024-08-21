Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Maymun Çiçeği virüsü alarmı! Tayvan'da 4 vaka tespit edildi

Maymun Çiçeği virüsü alarmı! Tayvan'da 4 vaka tespit edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Maymun Çiçeği virüsü alarmı! Tayvan&#039;da 4 vaka tespit edildi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 'acil durum' ilan ettiği Maymun Çiçeği Virüsü gittikçe yayılmaya devam ediyor. Dünyada birçok ülkede rastlanılan virüsün bulaştığı 4 vaka da Tayvan'da tespit edildi.

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da 4 yeni M çiçeği vakasına rastlandığı bildirildi.

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, Ada'da 13-19 Ağustos'ta 4 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Vakaların 20'li ve 40'lı yaşlarda olduğu ifade edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk maymun çiçeği vakası görüldü

Yeni M çiçeği varyantının yol açtığı küresel salgın dalgasında Tayvan'da tespit edilen vakaların sayısı 403'e ulaştı.

Vakalardan 381'inin yerel kaynaklı, 22'sinin yurt dışı kaynakları olduğu kaydedildi.

Afrika kıtasının doğu ve güneyini 10 yıldan uzun süredir etkileyen salgın hastalığa yol açan virüsün yeni türünün (klad 1b) hızla yayılması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 14 Ağustos'ta M çiçeğini "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

Tayvan, Çin tehdidine karşı Güney Çin Denizi'ndeki askeri varlığını artırdı

M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

Maymun çiçeği virüsüne karşı mesafe ve temasa dikkat

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
İran açık açık savaş istiyor! Kara saldırısı mesajı verildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İran açık açık savaş istiyor! Kara saldırısı mesajı verildi - DünyaKara saldırısı mesajı verildiHindistan'da ilaç fabrikası bomba gibi patladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Dünyaİlaç fabrikası bomba gibi patladı! 7 ölü, 30 yaralı varJuice uzay aracı Ay ve Dünya yakınından geçerek Venüs'e yönlendirildi - DünyaJuice uzay aracına Dünya ve Ay'dan manevra yaptırıldıTürk genci Almanya'daki bir tren istasyonunda öldürüldü - DünyaAlmanya'da Türk genci öldürüldü! Öldüren kişi şoke ettiOkula silahlı saldırı! Temizlik görevlisi; müdür, öğretmen ve sekreteri öldürdü - DünyaOkula silahlı saldırı! Müdür dahil 3 kişiyi öldürdüKâbus büyüyor! Maymun Çiçeği bir ülkede daha görüldü - DünyaKâbus büyüyor! Bir ülkede daha görüldü
Sonraki Haber Yükleniyor...