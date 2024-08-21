Türkiye'de 'Maymun Çiçeği' görüldü mü? Sağlık Bakanı Memişoğlu: Tek tük görülebilir ama bu salgına dönüşmez

Türkiye’de an itibarıyla bir vakaya rastlanmadığının altını çizen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, paniğe gerek olmadığını söyledi. Memişoğlu, "Tek tük görülebilir ama bu salgına dönüşmez" ifadelerini kullandı.

Akif Bülbül / ANKARA — Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldiği Anadolu Sohbetleri bulaşmasında Maymun Çiçeği virüsü ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“SALGINA DÖNÜŞME İHTİMALİ YOK”

Türkiye’nin sağlık alt yapısının her duruma karşı hazırlıklı olduğunu hatırlatan Bakan Mamişoğlu, ”Dünyanın örnek sağlık hizmeti sunan bir ülkesiyiz. Özellikle bu konuda, temel sağlık hizmetleri dediğimiz birinci basamağımızdan ikinci ve üçüncü basamağımıza kadar her alanda hazırlıklıyız. Ben, korkuya ve paniğe gerek olmadığını, tedbirle planlamalarla ve yakın takiple şu andaki pozisyonumuzun devam edeceğini düşünüyorum. Virüs, yakın temasla bulaşıyor. Soluğum yoluyla bulaşmayan virüs olduğu için bir salgına sebebiyet vermeyeceği, salgın olsa dahi pandeminin oluşmayacağı konusunda bir kanaat var. Tabii tek tük görülebilir ama bu salgına dönüşmez. Özellikle söylüyorum” diye konuştu.

Bakan Memişoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“BİR VAKA GÖRÜLÜRSE AÇIKLANACAK’

“An itibariyle ekstra bir tedbire ihtiyacımız yok. Maymun Çiçeği ve çiçek hastalığı aynı soydan gelen virüsler. Bu virüslerin aşıları ve tedavileri benzer. Ülkemizde 1980’lere kadar çiçek aşısı yapılmıştı. 80’den sonra bittiği için Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri doğrultusunda artık çiçek aşısı yapılmadı. Virüsün nasıl bir şeyi seyredeceği, çiçek hastalığı ile benzerliği konusunda bilim insanları da çalışma yapıyor. Şu anda ülkemizde yok, görülmedi. Hastane acillerimize gelip de ‘Ben acaba Maymun Çiçeği oldum mu?’ diye soran veya bu konuda şüphelenen insanlarımız oluyor. Testleri yapıyoruz. Sorguluyoruz. Şu ana kadar herhangi bir tanı, hem test anlamında hem muayene anlamında konulmadı. Bir tanı koyarsak kamuoyuna açıklayacağız. İnsanlar paniklemesinler, her türlü tedbiri aldık. Hastalık inşallah ülkemize gelmez. Gelirse de biz gereğini yaparız. İnsanların rahat olmasını istiyoruz.”

"EKSTRA TEDBİR ALINMAYACAK"

Bakan Memişoğlu, Afrika’dan gelecek öğrenciler için ekstra bir tedbir düşünmediklerini söyledi. Memişoğlu, “Hastalığın seyrine göre de politikalarımız değiştirebiliriz ama şu an için böyle bir tedbire veya böyle bir harekete ihtiyaç duymuyoruz. Covid’i Çin'den bekliyorduk, ilk vakamız Avrupa'dan geldi. Herkesin her yere gidebildiği, hareket ettiği bir zamanda hastalığın nereden geleceğini çok hesap edemeyebilirsiniz. Engelleyemeyebilirsiniz. Çok hareketli bir dünyada yaşıyoruz. Takip etmemiz gerekir bu tür hastalıkları. Anlık, saatlik veya günlük değişimler olabilir. Virüs değişen bir mikroorganizma. Endemik olan bir hastalığın aşısının tedarikiyle ilgili şu anda özel bir çaba harcamıyoruz. Ama gerekli zaman bu aşıyı hem tedarik edebilecek hem de üretebilecek gücümüz de var. İnsanlar bu konuda tedirgin olmasınlar. Semptom vermeyen bir şeyin tespit edilmesi çok zor. Türkiye'de görüldüğü zaman bu bir zafiyet olarak algılanmaması için söylüyorum. Semptom verinceye kadar hastalığı test edemeyebiliriz. Hatta testte bile edemeyebilirsiniz. Yani insan o virüs o kişi de bulunabilir. Ama siz onu test yapsanız da bir iki gün o test pozitif çıkmayabilir” diye konuştu.

'SAĞLIĞA ULAŞMAK KOLAYLAŞTI'

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye’de sağlığa ulaşmanın çok kolaylaştığını söyledi. Memişoğlu, şöyle konuştu: “Özellikle doğru yerde, doğru zamanda, doğru tedavi uygulamamız gerekir. Değer bazlı bir sisteme geçeceğiz. Sadece hastaya bakmak yetmez. Hastanın bir daha başka bir yere başvurmasını, başka bir arayış işine girmesini engelleyeceğiz. Gittiği yerde problemini çözmeye çalışacağız. Doktorla hasta arasında çok hassas ve manevi bir alan var. O alan hepimizin çok sahip çıkması gereken bir alan. Hekimle hasta arasındaki ilişki de bu alana müdahil olamaz. Bu alanı daha iyileştirmek lazım. Bunu iyileştirirken de hekimi mutlu etmemiz gerekir. Onu değerli kılmamız lazım. Çünkü doktor kendini değerli hissederse, mutlu hissederse, hastayı da sahiplenecektir. Ve mutlu edecektir, onun derdine derman olacaktır. Hastanın doktoruna güvenmediği, doktorun da hastanın da çekindiği bir sistemin başarılı olma şansı yok. Onun için biz diyoruz ki hekimlere değer verelim ve bu konuda fazla istenen tetkiki, fazla istenen filmi neden istediğini soralım. Neden yapıldığını, nasıl yapıldığını, sonucun ne olduğunu ölçerek bir eğitim ve bilinçlendirme ve teşvik sistemine döneceğiz.”