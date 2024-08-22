Türkiye'de Batı Nil Virüsü görüldü mü? Sağlık Bakanlığı vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüsü'ne ilişkin açıklama geldi. Bakanlık 2024 yılında görülen vaka sayısını açıkladı.

Bir virüs daha! Karantinaya sebep olmuştu

Bir virüs daha! Karantinaya sebep olmuştu

Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu'nun virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalık olduğunu, 2024 yılında 6 kişide tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hastalığın genelde mevsimsel olup yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görüldüğü ve hastalığın kişiden kişiye doğrudan bulaşmadığı belirtildi.

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Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte ve süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Güncel gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."