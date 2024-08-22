Esenyurt'ta karantina paniği! Maymun çiçeği iddiası asılsız çıktı

Sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan bazı yayın organları, İstanbul Esenyurt'ta maymun çiçeği virüsü vakasına rastlanıldığını ve 1 kişinin karantinaya alındığını iddia etti. Çıkan haberlerin ardından vatandaşlar korku ve paniğe kapıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul’da maymun çiçeği hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hasta bulunmadığını açıklayarak iddiaları yalanladı.

Afrika kıtasının tamamına yayılan ve Avrupa olmak üzere diğer bölgelerde de görülen maymun çiçeği virüsü Türkiye'ye korku saldı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu Türkiye'de herhangi bir vakaya rastlanılmadığını belirtirken, İstanbul Esenyurt'ta maymun çiçeği karantinası iddiası bazı yayın organları tarafından ortaya atıldı.

DMM'DEN YALANLAMA GELDİ

Çıkan haberler vatandaşlarda korku ve panik uyandırdı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "İstanbul'da bir kişi, maymun çiçeği şüphesiyle karantinaya alındı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da herhangi bir sağlık tesisinde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hasta bulunmadığı belirtildi.

İDDİA ASILSIZ ÇIKTI

Dermatolojik belirtilerle hastaneye başvuran bir kişiye yapılan maymun çiçeği testinin negatif çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, şahsın izole edildiği yönündeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Gerekli bilgilendirmelerin, Sağlık Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından şeffaf bir şekilde yapıldığı kaydedilen açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.