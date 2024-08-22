Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Esenyurt'ta karantina paniği! Maymun çiçeği iddiası asılsız çıktı

Esenyurt'ta karantina paniği! Maymun çiçeği iddiası asılsız çıktı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Esenyurt&#039;ta karantina paniği! Maymun çiçeği iddiası asılsız çıktı

Sağlık Haberleri

Sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan bazı yayın organları, İstanbul Esenyurt'ta maymun çiçeği virüsü vakasına rastlanıldığını ve 1 kişinin karantinaya alındığını iddia etti. Çıkan haberlerin ardından vatandaşlar korku ve paniğe kapıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul’da maymun çiçeği hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hasta bulunmadığını açıklayarak iddiaları yalanladı.

Afrika kıtasının tamamına yayılan ve Avrupa olmak üzere diğer bölgelerde de görülen maymun çiçeği virüsü Türkiye'ye korku saldı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu Türkiye'de herhangi bir vakaya rastlanılmadığını belirtirken, İstanbul Esenyurt'ta maymun çiçeği karantinası iddiası bazı yayın organları tarafından ortaya atıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk maymun çiçeği vakası görüldü

DMM'DEN YALANLAMA GELDİ

Çıkan haberler vatandaşlarda korku ve panik uyandırdı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "İstanbul'da bir kişi, maymun çiçeği şüphesiyle karantinaya alındı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da herhangi bir sağlık tesisinde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hasta bulunmadığı belirtildi.

İtalya'da maymun çiçeği vaka sayısı 4'e çıktı

İDDİA ASILSIZ ÇIKTI

Dermatolojik belirtilerle hastaneye başvuran bir kişiye yapılan maymun çiçeği testinin negatif çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, şahsın izole edildiği yönündeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Gerekli bilgilendirmelerin, Sağlık Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından şeffaf bir şekilde yapıldığı kaydedilen açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

Resim

Düzenleyen:  - Sağlık
Türkiye'de Batı Nil Virüsü görüldü mü? Sağlık Bakanlığı vaka sayısını açıkladıBeşiktaş, Avrupa Ligi play-off turunda avantaj peşinde! Rakip Lugano
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Karın ağrısı ile başvurdu, gerçeği öğrenince şoke oldu! ‘Büyük olacağını beklemiyordum, çok şaşırdım’ - SağlıkKarın ağrısı ile başvurdu, gerçeği öğrenince şoke oldu! ‘Büyük olacağını beklemiyordum, çok şaşırdım’Estetik faciası: Güzelleşmek için yattığı ameliyat masasında can verdi - SağlıkEstetik masasında can verdiİzmir’de akıl almaz kaza: Market poşetini açmaya kalktı, hayatı kabusa döndü! - Sağlıkİzmir’de akıl almaz kaza: Market poşetini açmaya kalktı, hayatı kabusa döndü!Kasık ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı! Hastalığı çok nadir görülüyor - SağlıkKasık ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!Tehlikeli hareket! Boyun çıtlatmak eklemleri aşındırır - SağlıkTehlikeli hareket! Boyun çıtlatmak eklemleri aşındırırSıvı kaybına dikkat! Turist ishali çocuklar için tehlikeli - SağlıkSıvı kaybına dikkat! Turist ishali çocuklar için tehlikeli
Sonraki Haber Yükleniyor...